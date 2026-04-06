Σε άλλα τρία αεροδρόμια στην Ιταλία περιορίζονται αυστηρά τα διαθέσιμα καύσιμα

Προβλήματα καταγράφονται σε Μπρίντιζι, Ρέτζιο Καλάμπρια και Πεσκάρα, ενώ είχαν προηγηθεί αντίστοιχοι περιορισμοί σε Λινάτε, Βενετία, Τρεβίζο και Μπολόνια
Αεροδρόμιο (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS / Jim Vondruska / File Photo)

Περιορισμοί στα διαθέσιμα καύσιμα καταγράφονται σήμερα (06.04.2026) στα ιταλικά αεροδρόμια του Μπρίντιζι, της Πεσκάρα και της Ρέτζιο Καλάμπρια. Πριν από δύο ημέρες, ανάλογα προβλήματα είχαν προκύψει στα αεροδρόμια Μιλάνο-Λινάτε, της Βενετίας, του Τρεβίζο και της Μπολόνια.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά το Μπρίντιζι, έγινε σήμερα (06.04.2026) γνωστό ότι τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι τα αεροσκάφη δεν θα μπορούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Εξαιρούνται από το έκτακτο αυτό μέτρο κυβερνητικά αεροσκάφη και πτήσεις για παροχή βοήθειας σε περίπτωση ναυαγίων και οι οποίες εξυπηρετούν υγειονομικές ανάγκες.

Στη Ρέτζιο Καλάμπρια, παράλληλα, μέχρι αύριο κάθε αεροσκάφος θα μπορεί να ανεφοδιάζεται το πολύ με 3.000 λίτρα καυσίμων, ενώ στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας, μέχρι και την Τετάρτη είναι διαθέσιμο μόνον ένα βυτιοφόρο καυσίμων με 20.000 λίτρα.

