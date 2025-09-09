Κόσμος

Σε επιφυλακή η Πολωνία: Κλείνει τα σύνορα με την Λευκορωσία λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων «Zapad»

Στις ασκήσεις αυτές αναμένεται να εκτοξευθούν οι ρωσικοί υπερηχητικοί βαλλιστικοί πύραυλοι Oreshnik που είχαν χτυπήσει την Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024
Ρίψη ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού με αλεξίπτωτα κατά την διάρκεια της άσκησης «Zapad»
Ρίψη ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού με αλεξίπτωτα κατά την διάρκεια της άσκησης «Zapad» / REUTERS / Vitaly Nevar / File Photo

Τα στρατιωτικά γυμνάσια μεγάλης κλίμακας που θα πραγματοποιήσουν από κοινού Ρωσία και Λευκορωσία από την Παρασκευή (12.09.2025), έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία σε αρκετές χώρες της Δύσης, με την Πολωνία να παίρνει δρακόντεια μέτρα για προληπτικούς λόγους.

Ειδικότερα, η Πολωνία θα κλείσει από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (11.09.2025) τα μεσάνυχτα τα σύνορά της με τη Λευκορωσία ενόψει των στρατιωτικών γυμνασίων «Zapad», ανακοίνωσε σήμερα (09/09.2025) ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Μινσκ και Βαρσοβίας.

Τα προγραμματισμένα γυμνάσια «Zapad – 2025» (Δύση – 2025), που θα πραγματοποιηθούν στη δυτική Ρωσία και τη Λευκορωσία, έχουν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στα γειτονικά κράτη μέλη του NATO, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία.

«Την Παρασκευή, ξεκινούν στην Λευκορωσία, πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα τα ρωσο – λευκορωσικά γυμνάσια, πολύ επιθετικά από την οπτική του στρατιωτικού δόγματος», είπε χαρακτηριστικά ο Τουσκ σε κυβερνητική συνεδρίαση.

«Συνεπώς, για λόγους εθνικής ασφάλειας, θα κλείσουμε τα σύνορα με τη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών διαβάσεων, σε σχέση με τα γυμνάσια Zapad την Πέμπτη τα μεσάνυχτα».

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας έχουν φτάσει σε νέα χαμηλά επίπεδα από τότε που η σύμμαχος του Μινσκ, Ρωσία, εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Την προηγούμενη Πέμπτη (04.09.2025), λευκορωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας Πολωνός υπήκοος συνελήφθη στη Λευκορωσία ως ύποπτος για κατασκοπεία επειδή είχε στην κατοχή του έγγραφα που σχετίζονται με τα γυμνάσια Zapad.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια «Zapad 2025» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ασκήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων και των ρωσικής κατασκευής υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Λευκορωσίας.

Το ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσει γυμνάσια στην πλευρά των συνόρων του ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα η συνοριοφυλακή της Λιθουανίας δήλωσε ότι θα ενισχύσει την προστασία των συνόρων της χώρας με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία λόγω των γυμνασίων αυτών.

Οι πρεσβείες της Λευκορωσίας και της Ρωσίας στη Βαρσοβία δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.

Κόσμος
