Σειρήνες στο Τελ Αβίβ για πύραυλο των Χούθι της Υεμένης – «Διαλύθηκε στον αέρα»

Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ήχησαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (22.08.2025) στο Τελ Αβίβ, αλλά και σε άλλες περιοχές του Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι ταυτοποίησε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή», πρόσθεσε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του για την επίθεση κατά του Τελ Αβίβ.

Σε νεότερη επίσημη ενημέρωση έγινε γνωστό ότι ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη πιθανότατα διαλύθηκε στον αέρα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έκαναν πολλές προσπάθειες για να αναχαιτίσουν τον πύραυλο, πρόσθεσε ο στρατός. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και ελέγχουν τις πιο πολυπληθείς περιοχές της χώρας, εκτοξεύουν πυραύλους στο Ισραήλ και επιτίθενται σε θαλάσσιες οδούς.

Οι Χούθι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν μια ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Οι περισσότεροι από τους δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν εκτοξεύσει οι Χούθι, αναχαιτίστηκαν ή δεν πέτυχαν τον στόχο τους.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σειρά πληγμάτων ως αντίποινα.