Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Κύπρο σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο με το επίκεντρο να εντοπίζεται 22 χλμ από την Πάφο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 60 χλμ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία όμως έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές στην Κύπρο.

