Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία – Επίκεντρο η περιοχή που χτυπήθηκε σκληρά από τον Εγκέλαδο τον Αύγουστο

Η περιοχή είχε δοκιμαστεί από τα 6,1 Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου, με απολογισμό έναν νεκρό και 29 τραυματίες
Σεισμός στην Τουρκία
πηγή Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Τουρκία τα ξημερώματα τη Δευτέρας (22.09.2025). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή του Μπαλίκεσιρ.

Όπως ενημέρωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός έγινε στη δυτική Τουρκία στις 00:05 μετά τα μεσάνυχτα.

Επίκεντρο είναι πάλι το Μπαλίκεσιρ, η περιοχή που είχε δοκιμαστεί από τα 6,1 Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου, με απολογισμό έναν νεκρό και 29 τραυματίες.

 

 

Τότε είχαν καταρρεύσει 16 κτίρια.

Ο σεισμός είχε γίνει ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές της Τουρκίας, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, αναφορές για τυχόν τραυματίες ή για σοβαρές υλικές ζημιές.

 

 

Ωστόσο, ο κόσμος βγήκε πάλι στους δρόμους όπου και θα περάσει τη νύχτα.

Κόσμος
