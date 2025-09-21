Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία – Επίκεντρο η περιοχή που χτυπήθηκε σκληρά από τον Εγκέλαδο τον Αύγουστο

Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Τουρκία τα ξημερώματα τη Δευτέρας (22.09.2025). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή του Μπαλίκεσιρ.
Όπως ενημέρωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός έγινε στη δυτική Τουρκία στις 00:05 μετά τα μεσάνυχτα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Επίκεντρο είναι πάλι το Μπαλίκεσιρ, η περιοχή που είχε δοκιμαστεί από τα 6,1 Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου, με απολογισμό έναν νεκρό και 29 τραυματίες.
A magnitude 6.1 earthquake has rocked the Turkish town of Sindirgi in Balikesir province, causing more than a dozen buildings to collapse.— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 11, 2025
At least one man, who was pulled from the rubble, has died. In February 2023, twin quakes killed more than 53,000 people in Turkiye. pic.twitter.com/L14EzS0k65
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
A magnitude 6.1 earthquake struck Turkey’s northwestern province of Balikesir on Sunday, killing at least one person and causing about a dozen buildings to collapse, officials said. pic.twitter.com/7j3gLlquqi— The Associated Press (@AP) August 11, 2025
Τότε είχαν καταρρεύσει 16 κτίρια.
Ο σεισμός είχε γίνει ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές της Τουρκίας, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Σε ό,τι αφορά τη σημερινή δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, αναφορές για τυχόν τραυματίες ή για σοβαρές υλικές ζημιές.
Balıkesir Altıeylül Kadın KYK’da öğrenciler yurttan çıkarılıyor!— Öğrenci Faaliyeti (@faaliyet_) September 21, 2025
Sabah saatlerinde yurda yerleştirilen öğrenciler dün akşam 22.00 tarihinde yurttan çıkarılmaya başladı.
Barınma hakkımızın gasp edilmesine sessiz kalmayacağız! pic.twitter.com/rt64XM7UBx
Balıkesir Sındırgı’daki 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi pic.twitter.com/8DVkDIrtRr— Tele1 TV (@tele1comtr) September 21, 2025
Ωστόσο, ο κόσμος βγήκε πάλι στους δρόμους όπου και θα περάσει τη νύχτα.