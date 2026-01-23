Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Τουρκία – Έγινε αισθητός στη Μυτιλήνη

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία περίπου στις 11:30 το βράδυ της Παρασκευής (23.01.2026). Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Μυτιλήνη.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 23:24 (ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής και ήταν της τάξης των 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά του Σιντζιρτζί στο Μπαλίκεσιρ του Μαρμαρά και 151 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Λέσβου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 11 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιοχή του Σιντζιρτζί είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο, από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Στις 10 Αυγούστου 2025, το Μπαλίκεσιρ είχε «χτυπηθεί» από ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με απολογισμό έναν νεκρό, 29 τραυματίες και καταρρεύσεις κτιρίων.

Όπως είχαν μεταδώσει τοπικά μέσα ενημέρωσης, η δόνηση είχε γίνει αισθητή σε πολλές επαρχίες της χώρας.