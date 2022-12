Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (10.12.2022) στη Χιλή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στην Αντοφαγάστα, παράκτια πόλη-λιμάνι στη βόρεια Χιλή, υπολογίζεται ότι ανερχόταν σε 174 χιλιόμετρα, διευκρίνισε το EMSC σε ανακοίνωσή του.

🔔#Earthquake (#sismo) M5.7 occurred 78 km SW of Viña del Mar (#Chile) 4 min ago (local time 04:25:47). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/6Wbwy3ridb

🖥https://t.co/UVhQ0tMTnH pic.twitter.com/EwMF396DV1