Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28.01.2023) κοντά στα σύνορα Τουρκίας και Ιράν.

Ο σεισμός 5,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC),καταγράφηκε στις 20:14 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ του Σαββάτου (28.01.2023), στα σύνορα Τουρκίας και Ιράν.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 15 χλμ.

Ο σεισμός καταγράφηκε 105 χλμ. νοτιοδυτικά του Orūmīyeh στο Ιράν και 8 χλμ νότια-νοτιοδυτικά του Khowy στο Ιράν, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν ζημιές.

#Earthquake 8 km SW of #Khvoy (#Iran) 24 min ago (local time 21:44:47). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/5x4zJEbeoY pic.twitter.com/biDszA7qF1