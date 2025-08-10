Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία έγινε αισθητός στη Λέσβο και τη Χίο – Κατέρρευσαν κτίρια

Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών, συγκλόνισε στις 7:53 το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) την Τουρκία και έγινε αισθητός σε Λέσβο, Χίο, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμούς ή τραυματίες.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ήταν της τάξης των 5,8 βαθμών και σημειώθηκε σε απόσταση 139 χιλιομέτρων ανατολικά από τη Λέσβο στη δυτική Τουρκία.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στο Σιντιργκί, όπου πάνω από 10 κτίρια κατέρρευσαν, κοντά στην πόλη Μπαλίκεσιρ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Μαρμαρά, 200 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

Η περιοχή του Σιντιργκί, είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Σύμφωνα με την ιστοσελίσα stonisi, στη Λέσβο, το χτύπημα του Εγκέλαδου αναστάτωσε κατοίκους και τουρίστες, όπως και στη Χίο. Και στα δύο ελληνικά νησιά δεν προκλήθηκαν ζημιές.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

İşte deprem anı…

Balıkesir’deki deprem Bursa’yı da salladı. pic.twitter.com/hcVAK6dbxS — İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR) August 10, 2025

Balıkesir’de deprem nedeniyle yıkılan yapılar mevcut. pic.twitter.com/hKLkuZz5Hk — Con Sinov (@lordsinov) August 10, 2025

Balıkesir’deki 6.1’lik depremde çöken binaların olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/BUK0cfSBcp — Aposto (@apostonews) August 10, 2025

Τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν εικόνες και βίντεο από κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους.

Balıkesir Gölcük mahallesinden gelen görüntüler yürekleri ağıza getirdi! Cami minaresinin evlerin üzerine yıkıldığı görüntülendi! #deprem pic.twitter.com/4UnLTqhzug — Furkan Haber (@furkanhabernet) August 10, 2025

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başladı #deprem #balıkesir pic.twitter.com/Z5rkN6rfR2 — Mehmet Ardıç (@MehmetArdic_) August 10, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τραυματίες, ενώ εξελίσσονται μετασεισμοί, με ισχυρότερο έναν της τάξης των 4,6 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 20:01.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης έχουν ξεκινήσει επιθεωρήσεις στην Κωνσταντινούπολη και τις γειτονικές επαρχίες.