Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6.8 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (10.01.2026) στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), ο σεισμός των 6,8 Ρίχτερ έπληξε την ανατολική Ινδονησία, 244 χιλιόμετραβορειοδυτικά της περιοχής Τομπέλο στις 14:58 GMT, ανέφερε η USGS.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν.

Μια δεύτερη έκθεση εκδόθηκε αργότερα από την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία τον χαρακτήρισε ως σεισμό μεγέθους 6,7 Ρίχτερ.

Άλλες υπηρεσίες που ανέφεραν τον ίδιο σεισμό περιλαμβάνουν τα Ενσωματωμένα Ερευνητικά Ιδρύματα Σεισμολογίας (IRIS) μεγέθους 6,7 Ρίχτερ και το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) μεγέθους 6,6 Ρίχτερ.

Magnitude 6.7 earthquake hit the Talaud Islands Indonesia felt strongly but causing no major damage, with a tsunami risk deemed low pic.twitter.com/YDJ8wbCAVu — DisasterAlert (@DisasterAlert2) January 10, 2026

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.