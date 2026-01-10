Κόσμος

Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν
Σεισμός

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6.8 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (10.01.2026) στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), ο σεισμός των 6,8 Ρίχτερ έπληξε την ανατολική Ινδονησία, 244 χιλιόμετραβορειοδυτικά της περιοχής Τομπέλο στις 14:58 GMT, ανέφερε η USGS.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν.

Μια δεύτερη έκθεση εκδόθηκε αργότερα από την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία τον χαρακτήρισε ως σεισμό μεγέθους 6,7 Ρίχτερ.

Άλλες υπηρεσίες που ανέφεραν τον ίδιο σεισμό περιλαμβάνουν τα Ενσωματωμένα Ερευνητικά Ιδρύματα Σεισμολογίας (IRIS) μεγέθους 6,7 Ρίχτερ και το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) μεγέθους 6,6 Ρίχτερ.

seismos

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές.

14
