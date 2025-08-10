Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία έγινε αισθητός στη Λέσβο

Σεισμός 6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, συγκλόνισε στις 7:53 το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) την Τουρκία και έγινε αισθητός στη Λέσβο αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση 139 χιλιομέτρων ανατολικά από τη Λέσβο στη δυτική Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στην πόλη Μπαλίκεσιρ στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Μαρμαρά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίσα stonisi, στη Λέσβο, το χτύπημα του Εγκέλαδου αναστάτωσε κατοίκους και τουρίστες.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανακοίνωσε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

İşte deprem anı…

Balıkesir’deki deprem Bursa’yı da salladı. pic.twitter.com/hcVAK6dbxS — İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR) August 10, 2025

Balıkesir’de deprem nedeniyle yıkılan yapılar mevcut. pic.twitter.com/hKLkuZz5Hk — Con Sinov (@lordsinov) August 10, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.