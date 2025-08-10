Κόσμος

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία έγινε αισθητός στη Λέσβο

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία
Πεσμένα σπίτια και κόσμος στους δρόμους από το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Τουρκία / πηγή Χ

Σεισμός 6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, συγκλόνισε στις 7:53 το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) την Τουρκία και έγινε αισθητός στη Λέσβο αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση 139 χιλιομέτρων ανατολικά από τη Λέσβο στη δυτική Τουρκία.

Το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στην πόλη Μπαλίκεσιρ στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Μαρμαρά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίσα stonisi, στη Λέσβο, το χτύπημα του Εγκέλαδου αναστάτωσε  κατοίκους και τουρίστες.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός στη Λέσβο

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανακοίνωσε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

 

 

 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

