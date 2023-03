Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Χίντου Κους στο Αφγανιστάν σύμφωνα με το EHA news. Ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές του Πακιστάν και της Ινδίας.

Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 7,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή κάποιος τραυματισμός, όμως ο κόσμος έχει βγει έντρομος στους δρόμους.

#Earthquake #Delhi tremors felt almost 20-25 sec. Praying for safety of people close to epicenter #jurm #afghanistan #Pakistan pic.twitter.com/UmMBjPWslp

A significant earthquake with a preliminary magnitude of 6.5 hits northeast Afghanistan, causing trembling across broad sections of Pakistan and Tajikistan.



There was light to moderate shaking recorded across the area, including Lahore, Islamabad and Kabul. #earthquakeinlahore pic.twitter.com/zdB3DZ30PU