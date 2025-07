Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: Σε Χαβάη και Αλάσκα τα πρώτα κύματα τσουνάμι – Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις

Σεισμός 8,8 βαθμών, ο ισχυρότερος στη συγκεκριμένη περιοχή σε σχεδόν 73 χρόνια, καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (30.07.2025) στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία και στην Ιαπωνία. Στη Χαβάη και την Αλάσκα τα πρώτα κύματα τσουνάμι ενώ συναγερμός έχει σημάνει σε όλον τον Ειρηνικό. Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις.

Ολόκληρη η πολιτεία της Χαβάης έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού μετά από τον ισχυρό σεισμό – μαμούθ μεγέθους 8,8 Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική πλευρά της χερσονήσου Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού που κυκλοφορούν στα social media.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Reuters, τα κύματα έφτασαν στην πολιτεία της Χαβάης.

«Πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την προστασία ζωών και περιουσιών», αναφέρει το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού.

«Αναμένουμε ζημιές. Αναμένουμε σημαντικές ζημιές κατά μήκος των ακτών», δήλωσε ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, την Τρίτη, περίπου δύο ώρες πριν από την αναμενόμενη άφιξη των κυμάτων στην πολιτεία του.

A video shows the tsunami already reaching Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatka, Russia, following the massive earthquake pic.twitter.com/G3mLFUk5dn

«Προσευχόμαστε να μην χάσουμε κανέναν από τους αγαπημένους μας», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος σεισμός είναι ο έκτος ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σε ορισμένες ακτές των βόρειων νησιών της Χαβάης υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστούν κύματα με τσουνάμι ύψους 3 μέτρων, με τον κυβερνήτη της Χαβάης να καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως τις παράκτιες ζώνες. «Δεν θα χτυπήσει μόνο μία παραλία, θα περιβάλλει όλα τα νησιά», δήλωσε.

Whoahhh! Another video showing the M8.8 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia



Adventures in the Northern Kurils/tg pic.twitter.com/eCi6hcUHDV