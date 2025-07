Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στην Ρωσία: Βίντεο από τη στιγμή που χτυπάει εγκέλαδος

Εντυπωσιακά βίντεο κάνουν τον γύρο των social media, καταγράφοντας τη στιγμή που ο σεισμός των 8,8 Ρίχτερ πλήττει την Καμτσάτκα στην Ρωσία.

Καμινάδες καταρρέουν από τη σφοδρότητα του σεισμού, ενώ πολίτες βγαίνουν πανικόβλητοι από τα σπίτια τους και αυτοκίνητα κλυδωνίζονται στους δρόμους.

Whoahhh! Another video showing the M8.8 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia



Adventures in the Northern Kurils/tg pic.twitter.com/eCi6hcUHDV — Volcaholic (@volcaholic1) July 30, 2025

Cars Seen Shaking Violently as Ground Rumbles



New footage reveals the sheer intensity of the earthquake’s underground force

Video: RT pic.twitter.com/7IyioaWnRb

Άνθρωποι μέσα σε κτίρια ουρλιάζουν καθώς αυτά ταρακουνιούνται έντονα από τον σεισμό.

Earthquake magnitude 8.8 in Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia pic.twitter.com/ffpR7KDdpf — Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) July 30, 2025

Σε ένα άλλο βίντεο, γιατροί πραγματοποιούν χειρουργική επέμβαση σε ασθενή όταν ξεσπά ο σεισμός.

Άλλα βίντεο δείχνουν και τη στιγμή που τα κύματα του τσουνάμι φτάνουν στις ακτές της Σαχαλίνης, λίγη ώρα μετά τον σεισμό.

A massive 8.8 earthquake hit off Russia’s Kamchatka Peninsula, causing injuries, damaging buildings, and generating a 4-meter tsunami.



Japan and Hawaii issued evacuations as tsunami warnings spread across the Pacific. pic.twitter.com/fJD9MGyFtM — Theresa Hiede Tranah (@watchwomanj35u5) July 30, 2025