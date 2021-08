Σχεδόν 1.300 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το πρωί του Σαββάτου (14/8) την Αϊτή. Πάνω από 5.700 είναι οι τραυματίες, ενώ πολλοί εξακολουθούν να ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους που είτε αγνοούνται, ή έχουν παγιδευτεί κάτω από κτίρια που κατέρρευσαν.

Υπομένοντας τους μετασεισμούς του κύριου σεισμού, μεγέθους 7,2 βαθμών Ρίχτερ, κάτοικοι και σωστικά συνεργεία στην Αϊτή πάσχιζαν την Κυριακή, συχνά με πολύ περιορισμένα μέσα, να βρουν και να ανασύρουν επιζήσαντες κάτω από τα ερείπια. Βαριά μηχανήματα, φορτηγά και μπουλντόζες μετακινούσαν κομμάτια μπετόν κτιρίων που κατέπεσαν στην πόλη Λε Καγιέ, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, κάπου 160 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρες.

Η αϊτινή Πολιτική Προστασία δημοσιοποίησε χθες το βράδυ νεότερο, ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, που κάνει λόγο για 1.297 νεκρούς. Σχεδόν 30.000 σπίτια καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές και χιλιάδες πολίτες έχουν μείνει άστεγοι.

Από το διώροφο σπίτι του Μαρσέλ Φρανσουά στην Καγιέ δεν απέμειναν παρά μόνο συντρίμμια. Μόνο χάρη στο κινητό του τηλέφωνο, αφηγήθηκε ο τριαντάρης αυτός, «είμαι ζωντανός ακόμα, διότι μπόρεσα να πω στον κόσμο έξω πού βρισκόμουν».

Ο νεότερος αδελφός του, ο Τζομπ, με τη βοήθεια γειτόνων, χρειάστηκε τρεις ώρες για να τον βγάλει από τα συντρίμμια. Οι άνθρωποι που έσωσαν τον Μαρσέλ Φρανσουά δεν είχαν κανένα μέσο στη διάθεσή τους – μόνο τα χέρια τους.

«Ήμουν στο λεωφορείο, πήγαινα στη δουλειά όταν έγινε ο σεισμός. Κατάφερα να μιλήσω με τον Μαρσέλ στο τηλέφωνο και μου είπε ‘έλα να με σώσεις, έχω καταπλακωθεί από το μπετόν’», εξήγησε ο Τζομπ Φρανσουά.

Τραυματισμένος στο κεφάλι, ο Μαρσέλ Φρανσουά διακομίστηκε σε νοσοκομείο, σε κατάσταση σοκ, καθώς δεν ήξερε τι είχε απογίνει η κορούλα του, 10 μηνών, που βρισκόταν επίσης παγιδευμένη κάτω από τα συντρίμμια.

«Νόμιζα πως το παιδί μου ήταν νεκρό. Έκλαιγα όταν έφτασα στο νοσοκομείο, είχα εγκαταλείψει κάθε ελπίδα», παραδέχεται ο τριαντάρης, χωρίς να κρύβει τη συγκίνησή του.

Όμως χάρη στον θείο της και τους περίοικους, η μικρή Ρουθ Μάρλι Αλίγια Φρανσουά ανασύρθηκε ζωντανή, τέσσερις ώρες μετά τον σεισμό.

Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και των πολιτών να ανασύρουν καταπλακωμένους ανθρώπους ενδέχεται όμως να εμποδίσει ο καιρός: την Αϊτή πλησιάζει η τροπική καταιγίδα Γκρέις, που ενδέχεται να προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές και αιφνίδιες πλημμύρες, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ. Προβλέπεται να αρχίσει να πλήττει την Αϊτή σήμερα το βράδυ και η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης.

