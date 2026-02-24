Κόσμος

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ στην Αλβανία: Αισθητός και στην Ελλάδα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) στην Αλβανία.

Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 21:00 στην Αλβανία, με το επίκεντρο να είναι 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λούσνια, 22 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ελμπασάν και το εστιακό βάθος να είναι 15 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στα Τίρανα, καθώς και σε άλλες κοντινές πόλεις της Αλβανίας αλλά και της Ελλάδας.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και θα δώσουν περαιτέρω πληροφορίες εάν η κατάσταση αλλάξει.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές ή τραυματίες.

