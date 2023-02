Είναι πολύ πιθανό οι σεισμοί που έπληξαν σήμερα την Τουρκία και τη Συρία να αποδειχθούν από τους καταστροφικότερους της τελευταίας δεκαετίας, προειδοποιούν οι σεισμολόγοι, καθώς προέρχονται από ένα ρήγμα με μήκος άνω των 100 χιλιομέτρων.

Το συγκεκριμένο ρήγμα που προκάλεσε τους σεισμούς-μαμούθ στην Τουρκία, που επηρέασαν στο μέγιστο και τη Συρία, προέρχονται από το ρήγμα μεταξύ των Πλακών της Ανατολίας και της Αραβίας. Ήδη, ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε 1.651 νεκρούς και 11.119 τραυματίες στην Τουρκία ενώ έχουν καταστραφεί 3.271 κτήρια, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά.

Παράλληλα, στη Συρία, στις ζώνες που ελέγχονται από τους αντάρτες και τους τζιχαντιστές, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 390. Στις επαρχίες που ελέγχονται από το καθεστώς του Δαμασκού, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 538 θύματα.

Το νοσοκομείο στην Αλ Ράχμα έχει κατακλυστεί από κόσμο, τα ασθενοφόρα μεταφέρουν ασταμάτητα τραυματίες, μεταξύ αυτών και πάρα πολλά παιδιά. Μετέφεραν επίσης και 30 νεκρούς.

Περίπου 9.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Ελλάδα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνομιλεί με τον Τούρκο πρόεδρο για να του εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει πλήξει τη χώρα από το 1939, όταν άλλος σεισμός είχε σημειωθεί στην ανατολική επαρχία Ερζιντζάν και είχε κοστίσει τη ζωή περίπου σε 33.000 ανθρώπους.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF — KC (@kci2013) February 6, 2023

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn — JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023

Η μικρή σεισμική δραστηριότητα που εμφάνιζε το ρήγμα που «ξύπνησε» σήμερα

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 26 χιλιόμετρα ανατολικά της τουρκικής πόλης Νουρνταγί, σε βάθος 18 χιλιομέτρων, στο Ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας. Καθ’ όλον τον 20ό αιώνα, η σεισμική δραστηριότητα στο Ρήγμα αυτό ήταν μικρή.

«Αν παρακολουθούσαμε μόνο τους (μεγάλους) σεισμούς που καταγράφονται από τους σεισμογράφους θα παρατηρούσαμε, λίγο-πολύ, το τίποτα» είπε ο Ρότζερ Μάσον, επίτιμος επιστημονικός συνεργάτης στο Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

This is #TurkeyEarthquake map.



Turkey 🇹🇷 and Syria 🇸🇾 were hit by three consecutive devastating earthquakes of magnitude 7.8, 7.6 & 6.0.



As per @AP, 2,300+ people killed so far due to.



Turkey has declared Level 4 crisis.



India 🇮🇳 is one of the first nation to send relief. pic.twitter.com/U2zxSwc6tT — Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) February 6, 2023

Από το 1970 στην περιοχή αυτή έχουν καταγραφεί μόνο τρεις σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο των 6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Όμως, το 1822 ένας σεισμός που υπολογίζεται στα 7 Ρίχτερ σκότωσε 20.000 ανθρώπους.

Πόσο ισχυρός ήταν αυτός ο σεισμός;

Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο σημειώνονται παγκοσμίως λιγότεροι από 20 σεισμοί με μέγεθος άνω των 7 βαθμών, κάτι που καθιστά τις σημερινές δονήσεις από τις μεγαλύτερες.

Σε σύγκριση με τον σεισμό των 6,2 βαθμών που έπληξε την κεντρική Ιταλία το 2016 σκοτώνοντας περίπου 300 ανθρώπους, ο σεισμός της Τουρκίας απελευθέρωσε 250 φορές περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με την Τζοάνα Φορ Γουόκερ, την επικεφαλής του Ινστιτούτου Μείωσης Κινδύνων και Καταστροφών στο University College του Λονδίνου.

Από τους σεισμούς με πολλά θύματα που σημειώθηκαν μεταξύ 2013-2022, μόνο δύο είχαν το ίδιο μέγεθος με τον σημερινό.

Γιατί ήταν τόσο σοβαρός;

Το Ρήγμα Ανατολικής Ανατολίας είναι ένα ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης. Αυτό σημαίνει ότι οι πλάκες πιέζονται η μία πάνω στην άλλη κατά μήκος μιας κατακόρυφης γραμμής, συσσωρεύοντας πίεση μέχρι που η μία από αυτές ολισθαίνει με μια οριζόντια κίνηση και απελευθερώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας που προκαλεί τον σεισμό.

Ένα τέτοιο γνωστό ρήγμα είναι αυτό του Αγίου Ανδρέα (San Andreas), στην Καλιφόρνια, όπου οι επιστήμονες λένε ότι θα μπορούσε να έχει ήδη συμβεί ένας καταστροφικός σεισμός.

Ο σεισμός προήλθε από σχετικά μικρό εστιακό βάθος για αυτό και η δόνηση στην επιφάνεια ήταν εντονότερη απ’ ότι αν προερχόταν από μεγαλύτερο βάθος, δήλωσε ο Ντέιβιντ Ρόδερι, γεωεπιστήμονας στο Open University της Βρετανίας.

Τι είδους μετασεισμοί αναμένονται;

Έντεκα λεπτά μετά την πρώτη δόνηση, ακολούθησε ένας μετασεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών. Ώρες αργότερα, σημειώθηκε μια δόνηση 7,5 βαθμών και ακολούθησε το απόγευμα ένας μετασεισμός 6 βαθμών.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι η δραστηριότητα επεκτείνεται στα γειτονικά ρήγματα. Αναμένουμε ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί για ένα διάστημα», είπε ο Μάσον.

Μετά τον σεισμό του 1822, οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν μέχρι και το επόμενο έτος.

Ποιος θα είναι ο τελικός απολογισμός;

Σεισμοί παρόμοιου μεγέθους σε κατοικημένες περιοχές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Ένας σεισμός 7,8 βαθμών στο Νεπάλ, το 2015, σκότωσε σχεδόν 9.000 ανθρώπους.

«Δεν θα είναι καλός (ο απολογισμός)», είπε ο Μάσον. «Τα θύματα θα είναι χιλιάδες, ενδεχομένως και δεκάδες χιλιάδες», πρόσθεσε.

Ο ψυχρός, χειμωνιάτικος καιρός, σημείωσε, σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια έχουν λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Με πληροφορίες και φωτογραφίες από Reuters