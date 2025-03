Σεισμός στη Μιανμάρ: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής – Ισοπεδωμένα οικοδομικά τετράγωνα, κατεστραμμένοι δρόμοι και γέφυρες

Σε συντρίμμια έχουν μετατραπεί ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στην Μιανμάρ καθώς ο μεγάλος σεισμός των 7,7 Ρίχτερ έχει αφήσει πίσω του μόνο χαλάσματα.

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες από δορυφόρο ο σεισμός στη Μιανμάρ έχει μετατρέψει σε… σκόνη άπειρα κτίρια, δρόμους, γέφυρες και άλλες υποδομές όπως το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της χώρας.

Οι εικόνες δείχνουν το μέγεθος των καταστροφών που έχει προκαλέσει ο θηριώδης σεισμός στη Μιανμάρ και οι οποίες επεκτείνονται σε μια ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Ο σεισμός στη Μιανμάρ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση έχει προκαλέσει τον θάνατο 1.664 ανθρώπων ενώ 3.408 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 139 οι αγνοούμενοι. Επίσης, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, 42 τραυματίστηκαν και 78 θεωρούνται αγνοούμενοι στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

Μια δορυφορική φωτογραφία από το Planet Labs PBC δείχνει έναν πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που κατέρρευσε στο διεθνές αεροδρόμιο της Ναϊπιντάου το Σάββατο, μετά από σεισμό που σημειώθηκε στη Ναϊπιντάου.

Και οι έξι υπάλληλοι του αεροδρομίου που βρίσκονταν στον πύργο έχασαν τη ζωή τους …

#Myanmar #earthquake > A satellite photo from Planet Labs PBC shows a collapsed air traffic control tower at the Naypyidaw International Airport on Saturday, after an earthquake struck in Naypyidaw. All six airport employees in the tower have died … pic.twitter.com/VWH35NQ7xf