Σεισμός στη Μιανμάρ: Φόβοι για εκατόμβη νεκρών μετά τα 7,7 Ρίχτερ – Αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα

Δραματικές είναι οι στιγμές που περνούν η Μιανμάρ και η Ταϊλάνδη μετά τον σεισμό των 7,7 ρίχτερ που χτύπησε τις δύο χώρες. Οι εικόνες από αποκαρδιωτικές με κτίρια να έχουν καταρρεύσει και πολλοί άνθρωποι να αγνοούνται, ενώ υπάρχουν και νεκροί χωρίς να έχει γίνει ακριβής ο αριθμός τους.

Οι πληροφορίες για θύματα από τον σεισμό στην Μιανμάρ έρχονται με το σταγονόμετρο. Ο φόβος για εκατόμβη θυμάτων είναι κάτι παραπάνω από ορατός.

Η Μιανμάρ, παλαιότερα γνωστή ως Βιρμανία, διοικείται από στρατιωτικό καθεστώς και μπορεί να είναι δύσκολο να ληφθούν πληροφορίες. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των νεκρών ή την πλήρη έκταση των ζημιών.

Ωστόσο, η Βιρμανική Υπηρεσία του BBC μίλησε με έναν υπάλληλο διάσωσης στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, το Mandalay, ο οποίος λέει ότι οι ζημιές εκεί είναι «τεράστιες» και ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι «τουλάχιστον σε εκατοντάδες».

Ο Ερυθρός Σταυρός λέει επίσης ότι υπήρξαν «σημαντικές ζημιές».

NEW: High-rise in Bangkok, Thailand collapses following a 7.7 magnitude earthquake that struck Myanmar.



Workers were seen running for their lives as the building crashed to the ground.



According to Defense Minister Phumtham Wechayachai, 3 people were k*lled and another… pic.twitter.com/5rhmjKG2i8 — ꜱᴄʜʀöᴅɪɴɢᴇʀ (@DrSohaan) March 28, 2025

Επιπλέον σε έξι περιοχές έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι εικόνες δείχνουν κτίρια και δρόμους να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, 70 οικοδόμοι αγνοούνται στο σημείο ενός κτιρίου που κατέρρευσε, αναφέρει το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικής Έκτακτης Ανάγκης της Ταϊλάνδης. Νωρίτερα, είχε γίνει αναφορά για 43 αγνοούμενους.

The first survivor was rescued from the collapsed building at 7:50 p.m. The building, under construction at the Office of the Auditor General, had collapsed after the M7.7 earthquake in Myanmarpic.twitter.com/ywxpcC5L6p — Volcaholic (@volcaholic1) March 28, 2025

Το Ινστιτούτο αναφέρει ότι υπήρχαν περίπου 320 εργάτες στο εργοτάξιο τη στιγμή της κατάρρευσης, ενώ 20 έχουν παγιδευτεί στα φρεάτια των ανελκυστήρων.

Αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα των κτιρίων

Ασαφής είναι ο αριθμός των νεκρών. Στο σημείο έχει στηθεί νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες.

A view from inside a massive skyscraper when a 7.7 magnitude #earthquake hits Myanmar.



A devastating blow to Thailand. pic.twitter.com/vnpqXRtf3A — Tim (@Dragonboy155) March 28, 2025

Γιατρός ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλο νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Μιανμάρ, μετά τον τεράστιο σεισμό.

«Περίπου 20 άνθρωποι πέθαναν αφού έφτασαν στο νοσοκομείο μας μέχρι στιγμής. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο γιατρός του γενικού νοσοκομείου 1.000 κλινών στη Ναϊπιντάουβοιι, ο οποίος ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε σήμερα τη Μιανμάρ έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίρια και δημόσιες υποδομές, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για την κατάσταση μεγάλων φραγμάτων, ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός.

*Massive ground rupture/crack has appeared in Myittha, Mandalay Region, following the powerful M7.7 earthquake in Myanmar* pic.twitter.com/ZQDE3tsHs7 — Israel75 (@IFNY2775) March 28, 2025

Από την πλευρά του αξιωματούχος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) δήλωσε ότι οι αρχικές αναφορές από τον σεισμό των 7,7 βαθμών δείχνουν ότι έχουν σημειωθεί σοβαρές ζημιές στην κεντρική Μιανμάρ.

Another aftermath video from Mandalay after it was hit by powerful 7.7 earthquake#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/MUgIwctxm6 — Masood (@Masood9876) March 28, 2025

Έξι περιοχές της Μιανμάρ έχουν πληγεί περισσότερο, κυρίως στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, διευκρίνισε ο Ερυθρός Σταυρός.

Τεράστιες καταστροφές σε υποδομές

«Δημόσιες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, περιλαμβανομένων δρόμων, γεφυρών και δημόσιων κτιρίων», σημείωσε η Μαρί Μανρίκ Συντονίστρια του Προγράμματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Γιανγκόν.

«Αυτή τη στιγμή ανησυχούμε για μεγάλα φράγματα, τα οποία οι άνθρωποι παρακολουθούν για να δουν σε τι κατάσταση είναι», τόνισε.

MASSIVE 7.7 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES MYANMAR & THAILAND—WIDESPREAD DEVASTATION!



A powerful earthquake has rocked Myanmar, with tremors reaching as far as Bangkok, Thailand, causing a skyscraper under construction to collapse and triggering mass destruction. Hundreds… pic.twitter.com/qKOqN8TaBX — NewsXGlobal (@rpdnetwork) March 28, 2025

«Η γέφυρα που συνδέει τη Μάνταλεϊ με τη Σαγκάινγκ έχει καταρρεύσει και αυτό θα προκαλέσει επιμελητειακά προβλήματα. Στη Σαγκάινγκ ζει ο μεγαλύτερος αριθμός εσωτερικά εκτοπισμένων» στη Μιανμάρ, πρόσθεσε.

Εκτίμηση για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν χάσει τη ζωή τους στους σημερινούς σεισμούς, σύμφωνα με μια αναθεωρημένη εκτίμηση από Αμερικανούς ειδικούς.

Σε αρχική του εκτίμηση το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) πίστευε ότι χιλιάδες θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί από τους σεισμούς στην Ασία.

Αλλά το USGS έχει αλλάξει τώρα την εκτίμησή του, λέγοντας ότι δεκάδες χιλιάδες μπορεί να είναι νεκροί.

WATCH: Strong earthquake hits Bangkok, sending pool water over edge of building pic.twitter.com/r8eUr1c2gX — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

Η ηλεκτρική ενέργεια και το ίντερνετ διακόπηκαν σήμερα Παρασκευή (28.03.2025) σε αρκετές περιοχές της Μιανμάρ μετά από μεγάλο σεισμό, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Mandalay και Sagaing, αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός.

Η οργάνωση ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές στο Mandalay, το Sagaing, το Naypyitaw, το Bago και το Southern Shan.