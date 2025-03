Σεισμός στη Μιανμάρ: Η στιγμή που καταρρέει πολυώροφο κτίριο στο Μανταλέι

Σοκ και δέος από τον τεράστιο σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ που ισοπέδωσε εκατοντάδες κτίρια σε μια ακτίνα πάνω από χίλια χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης.

Οι εικόνες από τον ισοπεδωτικό σεισμό στη Μιανμάρ συγκλονίζουν ενώ ο μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για 1.644 νεκρούς και 3.408 τραυματίες.

Επίσης τουλάχιστον 139 άτομα εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι ενώ χαρακτηριστικό είναι πως δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, 42 τραυματίστηκαν και 78 θεωρούνται αγνοούμενοι στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

Τον γύρο του διαδικτύουν κάνει ένα βίντεο που δείχνει την κατάρρευση ενός πολυόροφου κτιρίου στη Μιανμάρ.

Το κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή Μαντελέι της Μιανμάρ που χτυπήθηκε από τον σεισμό κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μάτια των περαστικών.

Στο βίντεο διακρίνονται και βουδιστές μοναχοί που παρακολουθούν αποσβολωμένοι το κτίριο να καταρρέει στα χάρτινος πύργος.

Μέχρι το διάστημα φαίνονται οι καταστροφές που έχουν προκληθεί από τον τεράστιο σεισμό στη Μιανμάρ ενώ χαρακτηριστικό είναι πως έχει καταρρεύσει και πύργος ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Νέπιντο.

#Myanmar #earthquake > A satellite photo from Planet Labs PBC shows a collapsed air traffic control tower at the Naypyidaw International Airport on Saturday, after an earthquake struck in Naypyidaw. All six airport employees in the tower have died … pic.twitter.com/VWH35NQ7xf