Σεισμός στη Μιανμάρ: Η στιγμή που τα νερά πισίνας σαρώνουν πεζούς στην Κίνα – Συγκλονιστικό βίντεο

Αισθητός και στην Κίνα έγινε ο ισχυρότατος σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που συγκλόνισε τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών και στις δύο χώρες να έχει ξεπεράσει τους 1.000.

Οι κάτοικοι στη Γιουνάν της Κίνας, στα σύνορα με τη Μιανμάρ, έζησαν εφιαλτικές στιγμές όταν εξαιτίας του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ ξεχείλισαν το νερό της πισίνας σε ταράτσα κτιρίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, πεζοί τρέχουν πανικόβλητοι στον δρόμο την ώρα του σεισμού όταν κυριολεκτικά σαρώνονται από τα νερά της πισίνας.

