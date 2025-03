Σεισμός στη Μιανμάρ: Νέα βίντεο – Ισοπεδωμένες πόλεις χωρίς ρεύμα και νερό

Τραγικές είναι οι λιγοστές ενημερώσεις που έρχονται από τη Μιανμάρ, μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή (28.2.2025), καθώς ο αριθμός των νεκρών έχει εκτοξευτεί, ενώ τα νοσοκομεία «καταρρέουν».

Η χούντα της Μιανμάρ δίνει τις ειδήσεις με το σταγονόμετρο… Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.600, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει άγνωστος. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή ειδικοί προειδοποιούσαν ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν τις 10.000, ενώ μπορεί να αγγίξουν ακόμα και τις 50.000 μιας και το μεγάλο ρήγμα που έδωσε τον σεισμό είναι μήκους 1.200 χλμ και περνά κάτω από πόλεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, νέα βίντεο έρχονται στο προσκήνιο από τον φονικό σεισμό που χτύπησε τη Μιανμάρ και δείχνουν το μέγεθος της δόνησης.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο σεισμός ήταν τόσο δυνατός που εκατοντάδες κτήρια καταστράφηκαν και αν ο σεισμός γινόταν βράδυ τότε τα πράγματα θα ήταν ακόμα πιο ζοφερά.

Στο πρώτο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνονται τα ράφια ενός καταστήματος να πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Terrifying CCTV video of yesterdays M7.7 earthquake that hit Myanmar. The death toll is at least 1,644, with 3,408 people injured. Numbers are expected to rise. pic.twitter.com/5fAXXXpVDl — Volcaholic (@volcaholic1) March 29, 2025

Terrifying violent shaking of a home in Mandalay, Myanmar during the M7.7 earthquake pic.twitter.com/26zEtOBHg4 — Volcaholic (@volcaholic1) March 28, 2025

Χώρες στέλνουν βοήθεια

Γειτονικές χώρες έστειλαν στη Μιανμάρ πολεμικά πλοία και αεροπλάνα που μετέφεραν είδη πρώτης ανάγκης και προσωπικό διάσωσης, καθώς η παροχή διεθνούς βοήθειας αυξάνει τους ρυθμούς της μετά τον ισχυρό σεισμό που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο μεγαλύτερο μέρος της φτωχής αυτής χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Indoor CCTV captures the moment the powerful M7.7 earthquake struck Myanmar yesterday. You can see the kids trying to get under the tables but they can’t pic.twitter.com/lrOtLh7qb5 — Volcaholic (@volcaholic1) March 29, 2025

Τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 3.400 έχουν τραυματιστεί από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε την Παρασκευή, έναν από τους πιο ισχυρούς στη Μιανμάρ εδώ και έναν αιώνα, όπως δήλωσε η στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας.

«Όλα τα στρατιωτικά και πολιτικά νοσοκομεία, καθώς και οι υγειονομικοί, πρέπει να εργαστούν από κοινού συντονισμένα και αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλίσουν αποτελεσματική ιατρική απόκριση», δήλωσε ο επικεφαλής της χούντας, ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Τα προγνωστικά μοντέλα της γεωλογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ USGS εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάσει τις 10.000 και οι ζημιές μπορεί να ξεπεράσουν το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας.

Ο σεισμός ταρακούνησε τμήματα της γειτονικής Ταϊλάνδης με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένας υπό ανέγερση ουρανοξύστης και να σκοτωθούν 17 άνθρωποι στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις ταϊλανδικές αρχές. Τουλάχιστον 78 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια του κτηρίου.

Η χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει σημειωθεί στη Μιανμάρ εδώ και χρόνια κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένου ενός αεροδρομίου, αυτοκινητοδρόμους και γέφυρες, επιβραδύνοντας τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Καμία βοήθεια, κανένας διασώστης»

Ο σεισμός έπληξε μια χώρα που βρισκόταν ήδη στο χάος με έναν εμφύλιο πόλεμο που έχει κλιμακωθεί μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021 που ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι και πυροδότησε ένοπλη εξέγερση σε όλη τη χώρα.

Οι συγκρούσεις έχουν πλήξει την κυρίως αγροτική οικονομία της Μιανμάρ, έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό τουλάχιστον 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων και έχουν διαλύσει απαραίτητες υπηρεσίες, όπως η υγεία.

Η αντιπολιτευόμενη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, που περιλαμβάνει μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης, ανέφερε πως οι υπό τη διοίκησή της πολιτοφυλακές κατά της χούντας θα σταματήσουν όλες τις επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες για δύο εβδομάδες από σήμερα.

«Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, μαζί με τις δυνάμεις της αντίστασης και συνεργαζόμενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, θα διεξαγάγουν επιχειρήσεις διάσωσης», ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Σε ορισμένες από τις πιο πληγείσες περιοχές της χώρας, κάτοικοι δήλωσαν στο Ρόιτερς πως η κυβερνητική αρωγή είναι μέχρι τώρα ελάχιστη, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να πρέπει να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.

Ολόκληρη η πόλη Σαγκάινγκ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, καταστράφηκε, δήλωσε ο κάτοικος Χαν Ζιν.

«Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι εκτεταμένη καταστροφή – πολλά κτήρια έχουν ισοπεδωθεί», είπε τηλεφωνικώς, προσθέτοντας πως το μεγαλύτερο μέρος της πόλης παραμένει χωρίς ηλεκτρικό μετά τον σεισμό και το πόσιμο νερό τελειώνει.

«Δεν έχουμε λάβει καμία βοήθεια, και δεν βλέπουμε κανέναν διασώστη».

Από την άλλη πλευρά του ποταμού Ιραουάντι, στη Μανταλάι ένας διασώστης δήλωσε πως οι περισσότερες επιχειρήσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας πραγματοποιούνται από μικρές, αυτοοργανωμένες ομάδες κατοίκων που δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

«Προσεγγίζουμε τα κτήρια που κατέρρευσαν, αλλά μερικές δομές παραμένουν ασταθείς ενόσω εργαζόμαστε», είπε, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω ανησυχιών ασφαλείας.

Ετοιμάζουν υπαίθριο νοσοκομείο

Εκφράζονται φόβοι ότι δεκάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από κτήρια που κατέρρευσαν σε όλη τη Μανταλάι, όμως στους περισσότερους από αυτούς δεν μπορούν να φθάσουν τα συνεργεία διάσωσης ούτε να τους βγάλουν χωρίς βαριά μηχανήματα, όπως δήλωσαν άλλος ένας εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση και δύο κάτοικοι.

«Άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στα κτήρια, (οι διασώστες) δεν μπορούν να τους βγάλουν», δήλωσε ένας κάτοικος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Νοσοκομεία σε περιοχές της κεντρικής και βορειοδυτικής Μιανμάρ, περιλαμβανομένης της Μανταλάι και της Σαγκάινγκ, προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στη μαζική εισροή τραυματιών, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Η Ινδία, η Κίνα και η Ταϊλάνδη είναι μερικές από τις γειτονικές χώρες που έχουν στείλει είδη πρώτης ανάγκης και συνεργεία διάσωσης, μαζί με βοήθεια και προσωπικό από τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και τη Ρωσία.

Ινδικό στρατιωτικό αεροσκάφος πραγματοποίησε πολλές εξόδους στη Μιανμάρ χθες, Σάββατο, μεταφέροντας, μεταξύ άλλων, εφόδια και πληρώματα έρευνας και διάσωσης στη Νάι Πι Τάου, την πρωτεύουσα, τμήματα της οποίας έχουν καταστραφεί από τον σεισμό.

Ο ινδικός στρατός θα βοηθήσει να στηθεί ένα υπαίθριο νοσοκομείο στη Μανταλάι, και δύο πολεμικά πλοία που μεταφέρουν εφόδια κατευθύνονται στην εμπορική πρωτεύουσα της Μιανμάρ, τη Γιανγκούν, όπως δήλωσε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

Πολλές κινεζικές ομάδες διάσωσης έφθασαν στη χώρα, μεταξύ των οποίων και μία που διέσχισε τα σύνορα προερχόμενη διά ξηράς από την κινεζική νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν, ανέφερε η πρεσβεία της Κίνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια ομάδα 78 διασωστών από τη Σιγκαπούρη μαζί με σκύλους διάσωσης, επιχειρεί σήμερα στη Μανταλάι, όπως ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ της Μιανμάρ.