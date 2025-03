Σεισμός στη Μιανμάρ: Οι ουρανοξύστες στην Ταϊλάνδη έγιναν «καταρράκτες» – Άνδρας ζει τον τρόμο μέσα σε πισίνα

Ανατριχιάζουν τα βίντεο και οι εικόνες από τα χαλάσματα και την καταστροφή που προκάλεσε ο καταστροφικός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Μιανμάρ, ο οποίος όμως έγινε αισθητός σε γειτονικές χώρες όπως η Κίνα και η Ταϊλάνδη.

Την ίδια στιγμή που ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται, στο φως της δημοσιότητας έρχονται βίντεο με τις σοκαριστικές στιγμές που έζησαν οι άνθρωποι στην Ταϊλάνδη, παρά το γεγονός ότι ο σεισμός είχε επίκεντρο στην Μιανμάρ, αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός άνδρα σε πισίνα ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ, ο οποίος την ώρα του σεισμού προσπαθεί να κρατηθεί ενώ η ορμή των νερών της πισίνας αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο «χτύπησε» ο εγκέλαδος.

Σε viral βίντεο που δημοσίευσε η σύντροφός του στο Tik Tok, η ίδια αναφέρει ότι «την μια στιγμή ζεις τις καλύτερες στιγμές της ζωή σου και την επόμενη είσαι κολλημένος στην κορυφή ενός ουρανοξύστη κατά τη διάρκεια ενός σεισμού».

Άλλα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν παρόμοια περιστατικά με πισίνες που ξεχείλισαν λόγω του έντονου σεισμού, με τους ουρανοξύστες να μετατρέπονται σε «καταρράκτες».

Τα νερά πέφτουν από ύψος δεκάδων μέτρων και με σημαντική ταχύτητα στο έδαφος, ενώ κόσμος προσπαθεί να σωθεί και να διαφύγει από τον κίνδυνο.

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES