Σεισμός στη Μιανμάρ: «Ψάχνουν στα τυφλά» για επιζώντες στα χαλάσματα – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων

Τους 1600 ξεπέρασαν οι νεκροί στη Μιανμάρ, μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που χτύπησε την Παρασκευή (28.2.2025) τη χώρα, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο στα χαλάσματα προσπαθώντας να βρουν παγιδευμένους ανθρώπους.

Η Μανταλέι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ και επίκεντρο του σεισμού, μοιάζει με ισοπεδωμένη πόλη, ενώ διασώστες και συγγενείς διατηρούν λίγες ελπίδες, καθώς η βοήθεια είναι περιορισμένη, τα μεγάλα εσκαφικά μηχανήματα ελάχιστα ενώ οι υποδομές της χώρας, που βρίσκεται υπό καθεστώς χούντας, ελάχιστες.

Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που σημειώνουν πως αν βγει κάποιος τραυματισμένος από τα χαλάσματα δεν υπάρχει διαθέσιμο νοσοκομείο, αφού τα λιγοστά νοσοκομεία έχουν γεμίσει με τους 3.500 τραυματίες από το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Την ίδια ώρα, κανείς δε γνωρίζει με ακρίβεια πόσοι είναι οι άνθρωποι που αγνοούνται μετά τον σεισμό στη Μιανμάρ.

Heart-breaking footage of people searching for loved ones in Myanmar after the M7.7 earthquake



This video has broken me. Having a break now. pic.twitter.com/GSsdMh1NtU