Σεισμός στη Μιανμάρ: Στους 1.664 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών – 30χρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον σεισμό – τέρας των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μιανμάρ. Στους 1.644 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, ο οποίος εκτιμάται ότι απέχει πάρα πολύ από τον πραγματικό, καθώς δεκάδες αγνοούνται.

Σχεδόν μιάμιση ημέρα από τη στιγμή που ο ισοπεδωτικός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ «χτύπησε» τη Μιανμάρ, μία 30χρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια πολυώροφου συγκροτήματος κατοικιών στο Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Ο αριθμός των νεκρών από τον χθεσινό (σ.σ. 28.03.2025) σεισμό ανήλθε σε 1.644, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Χούντα που βρίσκεται στην εξουσία.

Νωρίτερα, μία γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στο Μανταλέι, κοντά στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Η 30χρονη Πιού Λάι Κάινγκ διασώθηκε από τα ερείπια του κτιριακού συγκροτήματος κατοικιών «Sky Villa», 30 ώρες μετά τον σεισμό και μεταφέρθηκε σε φορείο για να την αγκαλιάσει ο σύζυγός της, ο Γιε Αούνγκ, προτού η γυναίκα διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ο Εγκέλαδος προκάλεσε την κατάρρευση των έξι από τους δώδεκα ορόφους του συγκεκριμένου κτιρίου κατοικιών.

Horrendous scenes from earthquake stricken Myanmar, where the death toll will be in there thousands pic.twitter.com/hZ1GcztcPA#Myanmar #MyanmarEarthquake #earthquake #Mandalay