Σεισμός στη Μιανμάρ: Τουλάχιστον 15 νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά από την κατάρρευση τεμένους – Πολλά θύματα και στα νοσοκομεία της Ταϊλάνδης

Πολλά τα θύματα, ακόμα περισσότεροι οι τραυματίες και ανυπολόγιστες οι υλικές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη.

Ο σεισμός στη Μιανμάρ έγινε το πρωί της Παρασκευής (28.03.2025) και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση πολλών κτιρίων και γεφυρών και δυστυχώς και τον εγκλωβισμό δεκάδων ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα θύματα της τραγωδίας. Το Anadolu αναφέρει πως τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν ο σεισμός τους «χτύπησε» την στιγμή που προσκυνούσαν σε τέμενος. Δυστυχώς ανάμεσα στους νεκρούς είναι και μικρά παιδιά.

Την ίδια ώρα το Sky News αναφέρει πως διασώστες βρήκαν 2 νεκρούς κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου στη Μπανγκόκ.

Όλες οι πτήσεις από και προς την Μπανγκόκ διεξάγονται κανονικά, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ταϊλάνδης.

Οι αρχές της Μιανμάρ κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 6 επαρχίες και κάνουν έκκληση από τις γειτονικές χώρες για παροχή κάθε βοήθειας. Η Ινδία είναι μία από αυτές τις χώρες που δέχθηκαν αμέσως να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν.

Από την ισχυρή σεισμική δόνηση κατέρρευσε υπό κατασκευή κτίριο 30 ορόφων στο βόρειο τμήμα της Μπανγκόκ, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν 43 εργάτες.

Εντός του δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν εργάτες αλλά εικόνες από το Reuters δείχνουν αρκετούς εργαζομένους είτε να κλαίνε, είτε να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος προσπαθώντας να συνέλθουν από το σοκ είτε να είναι λερωμένοι από την σκόνη που σήκωσαν τα συντρίμμια.

Ταυτόχρονα το χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης ανέστειλε τη λειτουργία του.

Λίγα λεπτά μετά την αρχική δόνηση των 7,7 βαθμών, ακολούθησε σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Την ίδια ώρα, συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία ενός Έλληνα ο οποίος μένει στην Ταϊλάνδη και περιέγραψε τα δραματικά λεπτά του σεισμού – μαμούθ.

«Πισίνες στον 50όροφο έχουν ραγίσει και τρέχουν τα νερά. Έφυγαν γερανοί από τον 50ο όροφο και σκότωσαν ανθρώπους που περνούσαν από κάτω. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή», είπε ο Έλληνας επιχειρηματίας Βασίλης Στεργίου.

Δείτε που βρίσκεται η Μιανμάρ:

Προς το παρόν οι αρχές της Μιανμάρ δεν έχουν αναφερθεί επισήμως σε ζημιές, αν και Βιρμανός αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλά θύματα» σε μεγάλο νοσοκομείο της πρωτεύουσας Ναϊπιντάου.

Αναφορές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς στη Μιανμάρ.

Πέρα από τις ζημιές εντός της πόλης, ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε και την κατάρρευση της κεντρικής γέφυρας Sagaing που βρίσκεται στη Μιανμάρ.

Στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της χώρας δήλωσε στο Reuters: «Έχουμε ξεκινήσει τις έρευνες και έχουμε βγει στους δρόμους της Γιανγκόν ελέγχοντας για θύματα και ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες».

Στο μεταξύ αναρτήσεις στα social media που έκαναν κάτοικοι της Μάνταλεϊ, της πόλης που απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού, δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει και συντρίμμια στους δρόμους. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναρτήσεις αυτές.

«Τρέξαμε όλοι έξω από το σπίτι όταν άρχισαν να τρέμουν τα πάντα. Είδα ένα πενταώροφο κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια μου. Όλοι στην πόλη μου έχουν βγει στους δρόμους και κανείς δεν τολμά να μπει ξανά μέσα στα κτίρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.