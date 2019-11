6,4 Ρίχτερ ήταν ο μεγάλος σεισμός στην Αλβανία, με την δόνηση να σημειώνεται λίγο πριν από τις 04:00 (τοπική ώρα, 05:00 Ελλάδας) τα ξημερώματα και να είναι από τις πιο ισχυρές που έχουν σημειωθεί στη χώρα εδώ και πολλές δεκαετίες.

Πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτιρίων, πολλά από τα οποία κατέρρευσαν σαν… τραπουλόχαρτα. Η ώρα του σεισμού (ξημερώματα) ήταν η αιτία που πολλοί εγκλωβίστηκαν στα ερείπια αφού δεν πρόλαβαν να βγουν από τα σπίτια τους.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων δυτικά των Τιράνων, ανακοίνωσε το Γεωλογικό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ (USGS. Ο σεισμός στην Αλβανία έγινε επίσης αισθητός στα Βαλκάνια και στη νότια ιταλική περιφέρεια της Απουλίας.

Ο σημερινός σεισμός ήταν ο δεύτερος ισχυρότερος που έπληξε την περιοχή σε δύο μήνες.

Η πόλη που επλήγη περισσότερο είναι το Δυρράχιο, το επίκεντρο του σεισμού. «Το Δυρράχιο και η Thumane είναι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Οι διασώσεις συνεχίζονται σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει εκεί», είπε η υπουργός Άμυνας της Αλβανίας, ενώ στρατιώτες ανέσυραν ένα θύμα από ξενοδοχείο στο Δυρράχιο.

Snapchat video of the earthquake in Albania supposedly caught in Bivoljak, Kosovo. It appears to be pretty strong there as well! #termet #earthquake pic.twitter.com/NZ1VDdfQHN

— Mikey 🇷🇴 (@MambaMike13) November 26, 2019