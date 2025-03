Σεισμός στην Μιανμάρ: «Έτρεχα να βρω διέξοδο», λέει εργάτης που σώθηκε από το κτίριο που κατέρρευσε στην Μπανγκόκ

Στο Mandalay, μια από τις πόλεις που υπέστη τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, κτίρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς, αφήνοντας σωρούς ερειπίων στην άκρη του δρόμου.

A 7.7-magnitude earthquake struck Myanmar on Friday, with its epicenter about 17 km from the country’s second-largest city, Mandalay, which suffered extensive damage. The quake destroyed the iconic Mahamuni Pagoda and cracked highways in the region.



