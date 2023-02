Την αποθέωση γνωρίζουν οι Έλληνες Πυροσβέστες και διασώστες της ΕΜΑΚ οι οποίοι έχουν σταλεί στην Τουρκία προκειμένου να βοηθήσουν στην ανάσυρση ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ και αυτός τωμ 7,6 Ρίχτερ.

Οι κάτοικοι της γειτονικής χώρας ευχαριστούν με κάθε τρόπο το πολύτιμο έργο των Ελλήνων διασωστών, ενώ από τα πρώτα trend στο twitter στην Τουρκία είναι το «Ευχαριστούμε Ελλάδα», με χρήστες να παραθέτουν εικόνες από τα όσα άφησε πίσω του ο σεισμός και τις προσπάθειες της 1ης ΕΜΑΚ.

«Θα σας θυμάμαι από αυτή την εικόνα και όχι από κάποιο πόλεμο πριν εκατοντάδες χρόνια» γράφει ένας χρήστης, παραθέτοντας φωτογραφία που Έλληνες και Τούρκοι μεταφέρουν ένα παιδάκι που έχουν βγάλει από τα συντρίμμια.

Η ελληνική ομάδα ενισχύεται τώρα και από τη 2η ΕΜΑΚ με 15 Πυροσβέστες, έναν σκύλο και 3 άτομα του ΕΚΑΒ.

Greek rescue team and Turkish army service men carrying a stretcher together.



Tesekkurler Yunanistan

Thank You Greece pic.twitter.com/HzUbE9V5BG