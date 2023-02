Νέες συλλήψεις έγιναν σήμερα στην Τουρκία μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα και την Συρία.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν εκδοθεί πολλά εντάλματα σύλληψης στην Τουρκία, τα οποία αφορούν άτομα που σχετίζονται με την κατασκευή των κτηρίων που κατέρρευσαν παρασύροντας στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ο Ναζμί Τοσούν, επόπτης κατασκευής και τεχνικός αντιπρόσωπος του συγκροτήματος Emre Apartment που καταστράφηκε στην επαρχία Γκαζιαντέπ, συνελήφθη σήμερα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη.

Εισαγγελείς στη Μαλάτια εξέδωσαν επίσης σήμερα εντάλματα σύλληψης σε βάρος 31 προσώπων σε σχέση με κτήρια που κατέρρευσαν στην πόλη.

Την ίδια ώρα ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται δραματικά, πλησιάζοντας τις 35.000.

Η αστυνομία συνέλαβε στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο τον Χασάν Αλπαργκούν αφού μερικά κτίρια που είχαν οικοδομηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία του κατέρρευσαν το σαββατοκύριακο στη νότια επαρχία των Αδάνων, σύμφωνα με δυνάμεις ασφαλείας.

Ο εργολάβος Ιμπραήμ Μουσταφά Ουντσούογλου συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη αφού διαπιστώθηκε αμέλεια έπειτα από τεχνική εξέταση των ερειπίων κτιρίου διαμερισμάτων στην επαρχία Γκαζιαντέπ.

