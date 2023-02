Ο σεισμός στην Τουρκία και τη Συρία άφησε πίσω του χιλιάδες θύματα, ενώ ήδη άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Συγγενείς και φίλοι ψάχνουν απεγνωσμένα μέσα στα χαλάσματα στην Τουρκία και τη Συρία. Η Ράνια Ζαμπούμπι κάνει σλάλομ ανάμεσα στα πτώματα που κείτονται στην άσφαλτο μετά τον φονικό σεισμό. Μέσα στο σκοτάδι και στο κρύο, ανοίγει, τον έναν μετά τον άλλο, νεκρικούς σάκους.

Ψάχνει τον θείο της.

Αγνοείται από τη Δευτέρα, όταν ο σεισμός 7,8 βαθμών μετέτρεψε την Αντάκια (Αντιόχεια), στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας, σε μαρτυρική πόλη.

«Βρήκαμε τη θεία μου, αλλά όχι τον θείο μου», εξηγεί με πνιγμένη φωνή.

Η πρόσφυγας από τη Συρία, με μαύρη μαντίλα και σαμπό στα πόδια, έχασε οκτώ μέλη της οικογένειάς της στην τραγωδία η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους στην τουρκική και στη συριακή επικράτεια, κατά τους πιο πρόσφατους προσωρινούς απολογισμούς των θυμάτων.

Στον χώρο στάθμευσης του μεγαλύτερου νοσοκομείου της πόλης, άλλοι επιζήσαντες προσπαθούν κι αυτοί να αναγνωρίσουν συγγενείς τους ανάμεσα στα παραταγμένα πτώματα.

Κάποιοι λιποθυμούν.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μέτρησε χθες βράδυ κάπου 200 θύματα, ορισμένα απλά τυλιγμένα με κουβέρτες, όχι μακριά από τις σκηνές όπου δουλεύει το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που ήρθε από όλη τη χώρα και, σε κάποιες περιπτώσεις, από το εξωτερικό.

Scenes from Antakya.



No electricity, water. Govt is still not in the area. No search and rescue operation is in progress.



Journalist @_Orucvedat had to go to 50km away from the spot to share this video on socials.pic.twitter.com/VCd6qMsrZr