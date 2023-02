Σπίτια κατέρρευσαν παρασύροντας τον θάνατο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού των 7,8 Ρίχτερ και του ισχυρού μετασεισμού που ακολούθησε στην Τουρκία. Το έδαφος μετατοπίστηκε, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και οι ράγες των τρένων στράβωσαν.

Εντυπωσιακό είναι το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα και δείχνει έναν ελαιώνα που έχει γίνει πλέον… φαράγγι. Η περιοχή βρίσκεται στην Αντιόχεια της Τουρκίας και εκεί που κάποτε έστεκε ένας ελαιώνας πλέον βρίσκεται ένα τεράστιο φαράγγι έκτασης 300 μέτρων.

Ο Ιρφάν Ακσού, που ζει στην περιοχή δήλωσε ότι όταν ξεκίνησε ο σεισμός δημιούργησε «έναν απίστευτο ήχο. Ήταν σαν πεδίο μάχης όταν ξυπνήσαμε», όπως είπε.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από την περιοχή προκαλούν δέος.

…🇹🇷…It looks close to a huge fault formed after an earthquake in the Turkish province of Hatay.



The fissure runs through an olive grove: it is about 300 km long, 200 m wide, and 30 m deep



According to the latest data, 29,605 people died in Turkey, over 80,000 were injured pic.twitter.com/rwUDiUvt4M