Εικόνες αποκάλυψης σε Τουρκία και Συρία μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία και έγινε αισθητός μέχρι το Ιράκ και την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι νεκροί από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία ανέρχονται σε 1.651 και στη Συρία σε 928, ενώ η υπηρεσία υπηρεσιών διάσωσης της Τουρκίας κάνει λόγο για 7.634 τραυματίες και 2.834 κτίρια που έχουν καταστραφεί ενώ έχουν καταγραφεί παραπάνω από 120 μετασεισμοί. Επίσης 6.545 έχουν απεγκλωβιστει από τα συντριμμια.

Επταήμερο εθνικό πένθος

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε επταήμερο πένθος στη χώρα ενώ οι περιοχές που έχουν πληγεί από τον καταστροφική σεισμό έχουν χαρακτηριστεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο μεταξύ οι μετασεισμοί, η βροχή και το χιόνι, σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας τη νύχτα, καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση για τους εγκλωβισμένους και τους άστεγους, ενώ δυσχεραίνουν επίσης το έργο των σωστικών συνεργείων.

Σκηνές Αποκάλυψης

«Η αδελφή μου και τα τρία παιδιά της είναι κάτω από τα συντρίμμια. Το ίδιο και ο σύζυγός της, ο πεθερός και η πεθερά της. Επτά μέλη της οικογένειάς μας» είπε ο πρωί ο Μουχιτίν Ορακτσί, μπροστά στα χαλάσματα ενός κτιρίου στο Ντιγιάρμπακιρ, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Στο Καχραμάνμαρας, η Μελίσα Σαλμάν, μια 23χρονη δημοσιογράφος, λέει ότι έχει συνηθίσει να ζει με τους σεισμούς «Όμως είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο. Νομίζαμε ότι ήρθε η Αποκάλυψη», είπε.

Η κακοκαιρία σε αυτήν την ορεινή περιοχή έχει παραλύσει τα κυριότερα αεροδρόμια γύρω από το Ντιγιάρμπακιρ και τη Μαλάτια, όπου συνεχίζεται η σφοδρή χιονόπτωση. Όσοι γλίτωσαν από τον σεισμό αλλά έμειναν άστεγοι, βρέθηκαν με τις πιτζάμες έξω στο κρύο.

Ακούμε φωνές εδώ και εκεί κάτω. Πιστεύουμε ότι ίσως 200 άνθρωποι να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια», είπε ένας διασώστης αναφερόμενος σε ένα κτίριο που κατέρρευσε στο Ντιγιάρμπακιρ.

Μπροστά σ’ αυτήν την καταστροφή, παντού οι κάτοικοι κινητοποιούνται και προσπαθούν να απομακρύνουν με τα χέρια ή με φτυάρια τα χαλάσματα.

Στη Χάμα, στην κεντροδυτική Συρία, διασώστες και πολίτες έβγαλαν με τα χέρια πτώματα από ένα κτίριο. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα παιδί. Στη Τζανταρίς, βορειότερα, ένας άνδρας, καταβεβλημένος, θρηνεί για τον θάνατο του γιου του, ενός μικρού αγοριού, που στον σφίγγει στην αγκαλιά του αρνούμενος να τον αποχωριστεί. Τουλάχιστον 40 σπίτια έπεσαν σαν χάρτινοι πύργοι σε αυτήν την κοινότητα, στα σύνορα με την Τουρκία.

Sending love and prayers to everyone affected by the devastating earthquake in Turkey. Stay strong and may you find comfort in the support of your loved ones. Let’s stand together in solidarity and send positive energy to those in need#PrayForTurkey #TurkeyQuake pic.twitter.com/MPZP5XzCQr — Yaseen Khan (@yaseen_khan81) February 6, 2023

Οι κάτοικοι δεν διαθέτουν μηχανήματα, σκάβουν με οικιακά εργαλεία και με τα χέρια για να βρουν επιζώντες. «Όλη μου η οικογένεια θάφτηκε εδώ. Οι γιοι μου, η κόρη μου, ο γαμπρός μου, δεν υπάρχει κανείς να τους βγάλει», λέει λαχανιασμένος από την προσπάθεια ο Άλι Μπατάλ.

«Η Ημέρα της Κρίσης»

Στο Χαλέπι, ο Ανάς Χαμπακέ, 37 ετών, μόλις αισθάνθηκε τον σεισμό, πήγε να πάρει τον γιο του και φώναξε στην έγκυο γυναίκα του να κατέβει στην είσοδο της τριώροφης πολυκατοικίας τους.

«Κατεβήκαμε τη σκάλα σαν τρελοί και μόλις φτάσαμε στον δρόμο, είδαμε δεκάδες κατατρομαγμένες οικογένειες. Κάποιοι είχαν γονατίσει και προσεύχονταν, άλλοι έκλαιγαν, ήταν σαν να είχε φτάσει η Ημέρα της Κρίσης», αφηγήθηκε.

نستودعك يـ الله أخواننا وأخواتنا في #زلزال_سوريا و #زلزال_ترکیا اللهمَّ رحمتك ومغفرتك للضحايا والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء يا رب للمصابين، يا من لا تضيع عنده الودائع..

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

Oh Allah, your mercy for the victims of the earthquake in #Syria and #Turkey pic.twitter.com/D4X8j3T4IX — سعود بن هضبان الحارثي Dr. Saud H.H (@KSA_Saud_) February 6, 2023

«Δεν έχω αισθανθεί κάτι παρόμοιο όλα τα χρόνια του πολέμου. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από τις βόμβες», πρόσθεσε.

Ο σεισμός τους βρήκε στον ύπνο

Ο πρώτος σεισμός, στις 4.17 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), βρήκε τους κατοίκους στον ύπνο.

«Με τη γυναίκα και τα παιδιά μου τρέξαμε προς την πόρτα του διαμερίσματός μας, που ήταν στον τρίτο όροφο. Μόλις την ανοίξαμε, όλο το κτίριο κατέρρευσε», αφηγήθηκε ο Ουσάμα Αμπντελχαμίντ, κάτοικος του Αζμαρίν, ενός συριακού χωριού στα σύνορα με την Τουρκία. Ο Ουσάμα νοσηλεύεται τώρα στο νοσοκομείο Αλ-Ράχμα, στην πόλη Νταρκούς. Σε δευτερόλεπτα, βρέθηκε παγιδευμένος στα χαλάσματα της τετραώροφης πολυκατοικίας, αλλά «ο Θεός τον έσωσε», όπως λέει. Σώθηκε και η οικογένειά του.

FOR THE PEOPLE #PrayForTurkey pic.twitter.com/gd4QEtD645 — Xentoshi (@__Xentoshi__) February 6, 2023

«Οι τοίχοι έπεσαν πάνω μας αλλά ο γιος μου κατάφερε να βγει έξω, άρχισε να φωνάζει. Μαζεύτηκε κόσμος και μας έβγαλαν», λέει συγκινημένος αυτός ο άνδρας. Όλοι οι γείτονές του σκοτώθηκαν.

Two destructive earthquakes (magnitudes 7.8) hit Turkey today, and ten cities collapsed. 4th level alert state, which includes an international call for help. @AKUT_Dernegi is N.G.O. that is trustworthy and effective. https://t.co/FlOOa20iOT#helpturkey🇹🇷 pic.twitter.com/6sxK41reut — Ayse Turken (@AyseTurken) February 6, 2023

Το νοσοκομείο στην Αλ Ράχμα έχει κατακλυστεί από κόσμο, τα ασθενοφόρα μεταφέρουν ασταμάτητα τραυματίες, μεταξύ αυτών και πάρα πολλά παιδιά. Μετέφεραν επίσης και 30 νεκρούς.