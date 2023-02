Θρήνος και απελπισία στα συντρίμμια της Τουρκίας, καθώς οι διασώστες ανασύρουν καθημερινά εκατοντάδες νεκρούς από τα συντρίμμια. Ήδη οι νεκροί από το φονικό σεισμό έχουν ξεπεράσει τις 40.000 μόνο στην Τουρκία, ενώ χιλιάδες είναι και οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή του στη Συρία.

Οι διασώστες κατάφεραν και ανέσυραν ζωντανούς τρεις ανθρώπους, μέλη της ίδιας οικογένειας, από την περιοχή της Αντιόχειας της Τουρκίας. Πρόκειται για έναν 49χρονο, μια 40χρονη και έναν 12χρονο που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια για 296 ώρες μετά το σεισμό. Ωστόσο, τα χαμόγελα έσβησαν γρήγορα, καθώς το παιδί δεν άντεξε και πέθανε αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο 12χρονος γιος του Σαμίρ Μοχάμεντ Ακάρ και της Ράγκντα ήταν το παιδί που ανασύρθηκε ζωντανό και δεν τα κατάφερε.

Οι τρεις τους παρέμειναν εγκλωβισμένοι για 13 ημέρες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που έμεναν πριν τον φονικό σεισμό.

Οι διασώστες κατάφεραν και έσωσαν τον Σαμίρ και τη γυναίκα του Ράνγκντα, αλλά ο χρόνος μετρούσε ήδη αντίστροφα για το παιδί τους. Σημειώνεται πως πολλοί είναι οι διασωθέντες που δεν αντέχουν και πεθαίνουν μετά τη διάσωσή τους.

Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει τη διάσωση του πατέρα, ο οποίος το πρώτο που έκανε μόλις ανασύρθηκε ήταν να ενημερώσει πως η οικογένειά του βρισκόταν ακόμα εγκλωβισμένη στα συντρίμμια.

New #miracle in #Turkey: #rescued 12 days after the #earthquake. #Rescue teams managed to find a couple and their son alive after spending 296 hours (more than 12 days) trapped under the ruins in #Antakya. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/ylT1ODJyzW