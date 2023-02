Ο Μουσταφά Αβτζί σώθηκε από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία, αφού παρέμεινε επί 11 μέρες θαμμένος στα συντρίμμια πολυκατοικίας. Το βίντεο της διάσωσής του είχε κάνει του διαδικτύου, καθώς ο Αβτζί παρά το γεγονός ότι πέρασε 261 ώρες θαμμένος, ήταν σε καλή κατάσταση και μιλούσε στο τηλέφωνο ρωτώντας για τη μητέρα του.

Οι ιστορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις διασώσεις μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία συγκλονίζουν. Μία από αυτές είναι και η ιστορία του Αβτζί, ο οποίος βρέθηκε εγκλωβισμένος στα χαλάσματα ενός κέντρου υγείας μαζί με ακόμη έναν άνδρα.

Μόλις οι διασώστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν – 261 ώρες μετά τον σεισμό – το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μιλήσει με συγγενή του στο τηλέφωνο.

Mustafa Avci, 33 & Mehmet Ali Sakiroglu, 26 were rescued after 261 hrs trapped under the rubble of a health center in Antakya. The video captures the moment Avci learns his family made it— he was reunited with his wife and 12-day-old daughter born the day of the Earthquake. pic.twitter.com/8iEafbBAZf