Ακόμη ένα θαύμα εκτυλίχθηκε στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Καχραμανμαράς, καθώς οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή μια γυναίκα 42 ετών, η οποία βρισκόταν θαμμένη στα χαλάσματα του σπιτιού της για δέκα ημέρες μετά τον σεισμό.

Συγκεκριμένα, μια 42χρονη γυναίκα ανασύρθηκε σήμερα Τετάρτη (15.2.2023) ζωντανή από τα συντρίμμια ενός κτιρίου στην πόλη Καχραμανμαράς, σχεδόν 222 ώρες μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε την περιοχή, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν διασώστες να μεταφέρουν τη γυναίκα, ονόματι Μελικέ Ιμάμογλου, με φορείο και να την βάζουν σε ένα ασθενοφόρο.

Το βίντεο από την διάσωσή της δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο Anadolu και είναι συγκλονιστικό.

Rescuers defy odds, save 42-year-old Melike Imamoglu from rubble in Kahramanmaras, Türkiye, 222 hours after twin quakes hit the country on Feb. 6



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/uPWuldNadQ