Ήταν 18:47 το απόγευμα της Τρίτης, 04.02.2020 (σ.σ. ώρα Ελλάδος), όταν ένας σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την γειτονική Τουρκία.

Μία ώρα… και κάτι μετά, στις 19:55 (σ.σ. επίσης ώρα Ελλάδος) μια νέα δόνηση καταγράφηκε στην ίδια περιοχή και μάλιστα ήταν ισχυρότερη, καθώς σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ήταν 4,8 Ρίχτερ!

Η συγκεκριμένη δόνηση σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ακχισάρ, με εστιακό βάθος εννέα χιλιόμετρα.

A M4.9 earthquake has been reported by the USGS for 17km NNE of Akhisar, Turkey. Link: https://t.co/B86tjBgGR6

— quakeupdates (@quakeupdates) February 4, 2020