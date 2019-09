Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πολλές πόλεις της Αλβανίας, κυρίως στα Τίρανα, μετά τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, 21.09.2019. Ο σεισμός και ο… επόμενος σεισμός, (σ.σ. δύο δονήσεις σε 11 μόλις λεπτά) σκόρπισαν τον τρόμο!

«Δεν υπάρχουν νεκροί. Έχουμε περισσότερους από 20 ελαφρά τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Τραυματίστηκαν από πτώσεις αντικειμένων ή από σοβάδες ή έπαθαν κρίση πανικού», ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Αλμπάνα Κατζάι.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, κάποια σπίτια και άλλα κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, αλλά δεν έχουν καταρρεύσει. Λίγο νωρίτερα, τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 10 κτίρια που κατέρρευσαν σε ένα χωριό κοντά στην πρωτεύουσα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια ακτίνα τουλάχιστον 250 χλιομέτρων και ήταν «ο ισχυρότερος των τελευταίων 20-30 ετών στην Αλβανία«, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Στα Τίρανα και στο Δυρράχιο πολλά κτίρια εμφάνισαν ρωγμές. Στα σουπερμάρκετ, τα προϊόντα έπεσαν από τα ράφια και σκόρπισαν στο πάτωμα. Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε σταθμευμένα αυτοκίνητα που είχαν υποστεί ζημιές, καθώς έπεσαν επάνω τους τούβλα από την πρόσοψη ενός κτιρίου.

Στο πανεπιστήμιο, ζημιές έχει υποστεί το κτίριο που στεγάζει το τμήμα Γεωλογίας.

Μέχρι αργά το απόγευμα, οι κάτοικοι των Τιράνων παρέμεναν στους δρόμους. «Φοβάμαι να επιστρέψω στο σπίτι μου γιατί μετά από έναν τόσο ισχυρό σεισμό μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι», είπε μια 50χρονη γυναίκα, η Ντρίτα Λότζα.

Σεισμός – Δείτε τις απίστευτες εικόνες στην Αλβανία

Σεισμός – τρόμος!

Σεισμός στην Αλβανία: Δεκάδες τραυματίες – Στο σημείο ο Ράμα

Εν τω μεταξύ, είκοσι πέντε με τριάντα άτομα τραυματίστηκαν από τις δύο σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην Αλβανία το απόγευμα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία των Τιράνων και του Δυρραχίου, αναφέρουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Άλλες πηγές αναφέρουν πως ο σεισμός προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών περισσότερων, πάνω από 50 ή 60 σε διάφορα νοσοκομεία.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα που βρίσκεται στην Γερμανία καθοδόν για την σύνοδο του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη αναμένεται να επιστρέψει στην Αλβανία, αναφέρει ο αλβανικός Τύπος.

Ως εκ τούτου, στον «αέρα» είναι και η προγραμματισμένη του συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: dosja.al / Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.