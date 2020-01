Σεισμός Τουρκία: Νέο πολύ ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου

Το μέγεθος του σεισμού είναι 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται αυτή τη φορά στην δυτική Τουρκία, σε απόσταση 99 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Σμύρνης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται 16 χιλιόμετρα από την πόλη Κιρκαγάτς στη Μαγνησία (Μανισά) της Μικράς Ασίας, περίπου στα 112 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Μυτιλήνης, με εστιακό βάθος στα 15,6 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν θύματα ή ζημιές.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα ανατολικά τμήματα των νησιών Λέσβου και Χίου.

Ας σημειωθεί ότι το βράδυ της 22ας Ιανουαρίου με το ίδιο, επίσης, επίκεντρο είχε καταγραφεί ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

