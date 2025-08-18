Σενάρια για τριμερή συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι, Πούτιν μέσα στις επόμενες ημέρες

Nα είναι προετοιμασμένοι για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα στην εβδομάδα κάλεσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι τους Ευρωπαίους ομολόγους τους, όπως μεταδίδει το Sky News.

Σύμφωνα με το ABC News, στη συνάντηση στο Λευκό Οίκο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει και ο Τζέι Ντι Βανς. Τα σενάρια για τον τόπο διεξαγωγής πέφτουν βροχή: η Ιταλίδα πρωθυπουργός προτείνει τη Ρώμη, ο Εμανουέλ Μακρόν τη Γενεύη, ενώ άλλοι αναφέρουν τη Βουδαπέστη ή το Ελσίνκι.

Στο τραπέζι παραμένει και το Βατικανό, μετά από σχετική πρόταση του Πάπα. Ωστόσο, ένα σοβαρό εμπόδιο εξακολουθεί να υφίσταται: το διεθνές ένταλμα σύλληψης που περιορίζει τις μετακινήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, υπενθυμίζει ότι στη σύνοδο της Αλάσκας μεταξύ Τραμπ και Πούτιν δεν τέθηκε θέμα τριμερούς.

Προς το παρόν, η προσοχή παραμένει στραμμένη στον Λευκό Οίκο.

Το δίλημμα του Ζελένσκι και ο πόλεμος στο πεδίο

Σε ανάλυση που δημοσιεύτηκε πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, το Bloomberg τόνισε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα άλυτο δίλημμα: είτε να ρισκάρει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, είτε να αποδεχθεί μια γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με βαρύ τίμημα την παραχώρηση εδαφών έναντι ασαφών εγγυήσεων ασφαλείας, που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη Μόσχα να επιστρέψει ισχυρότερη σε λίγα χρόνια.

Μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν — που δεν κατέληξε σε κατάπαυση του πυρός — ο Τραμπ άφησε στον Ζελένσκι ελάχιστα περιθώρια ελιγμών, επισημαίνει το αμερικανικό πρακτορείο. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να γίνει δεκτός στις 20:00 ώρα Ελλάδας στον Λευκό Οίκο, πριν από μια ευρύτερη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες που τον συνοδεύουν στην Ουάσινγκτον.

Στο πεδίο, η νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα (17-18.08.2025) ήταν αιματηρή στο Χάρκιβ: επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και ρωσικά drones, ανάμεσά τους ένα βρέφος και ένας έφηβος 16 ετών.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, έξι παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών βρίσκονται επίσης στους τραυματίες. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 140 drones στη διάρκεια της νύχτας — η μεγαλύτερη επίθεση αυτού του είδους από τις 4 Αυγούστου.