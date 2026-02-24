Σεντζέν: Η πόλη της Κίνας που «εξαφάνισε» τον θόρυβο των αυτοκινήτων

Η πόλη Σεντζέν βρίσκεται στη Νότια Κίνα ανήκει στην επαρχία Κουανγκτούνγκ, βόρεια του Χονγκ Κονγκ.

Πρόκειται για την πρώτη και μία από τις πιο επιτυχημένες Ειδικές Οικονομικές Ζώνες της Κίνας και ο πληθυσμός της αγγίζει τα 18 εκατομμύρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιδιαιτερότητά της είναι ότι στην πόλη αυτή έχουν επενδύσει πάνω από 30 δις δολάρια ξένες εταιρείες και κοινοπραξίες και δικαίως η Σεντζέν θεωρείται σήμερα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις στον κόσμο. Είναι το οικονομικό κέντρο της νότιας Κίνας και ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πόλη αυτή έχουν έδρα πολλές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, όπως η BYD, Dingoo, G’Five, Hasee, Huawei, JXD, Konka, Netac, Skywort, Tencent και ZTE. Επίσης ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων στην Κίνα.

Η Σεντζέν όμως έγινε είδηση κυρίως μέσω social media και για άλλο έναν λόγο. Στην πολυσύχναστη αυτή και τεχνολογικά αναπτυγμένη πόλη πλέον κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα με αποτέλεσμα να μην έχει θόρυβο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, ο μόνος ήχος που μπορεί να ακούγεται εκτός από τις ανθρώπινες ομιλίες και δραστηριότητες είναι οι κόρνες των αυτοκινήτων αλλά όχι οι μηχανές τους.

In China’s Shenzhen, most vehicles are now electric — and the city sounds completely different



Just play the video and listen to how quiet it is. pic.twitter.com/cdLcChFMXN — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2026

Στην καθαριότητα της πόλης έχουν επίσης επιστρατευθεί ρομποτικοί οδοκαθαριστές.

pic.twitter.com/D7tMeHnaPr The future of urban maintenance is here. Shenzhen’s streets stay spotless thanks to these smart cleaning robots! #Shenzhen #Innovation #Tech — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) February 23, 2026

Η τεχνολογική πρόοδος είναι τέτοια στην πόλη αυτή που αυτό που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί είναι μια άσκηση για την κατάσβεση φωτιάς σε ουρανοξύστη 151 μέτρων στην καρδιά της πόλης με την βοήθεια ειδικών drones.

Τον Ιούνιο του 2024, στην Σεντζέν κυκλοφορούσαν περίπου 4.263 εκατομμύρια οχήματα. Από αυτά πάνω από 1.08 εκατομμύρια ήταν ηλεκτρικά αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 25% της συνολικής ιδιοκτησίας οχημάτων της πόλης. Σήμερα είναι περισσότερα.