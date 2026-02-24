Κόσμος

Σεντζέν: Η πόλη της Κίνας που «εξαφάνισε» τον θόρυβο των αυτοκινήτων

Στην πόλη αυτή των σχεδόν 18 εκατομμυρίων κατοίκων η τεχνολογία έχει κάνει θαύματα σε πολλούς τομείς
αυτοκίνητα στην Σεντζέν
Η πόλη Σεντζέν στις 15 Φεβρουαρίου 2026 / (Photo by Kobe Li/Nexpher Images Stock)

Η πόλη Σεντζέν βρίσκεται στη Νότια Κίνα ανήκει στην επαρχία Κουανγκτούνγκ, βόρεια του Χονγκ Κονγκ.

Πρόκειται για την πρώτη και μία από τις πιο επιτυχημένες Ειδικές Οικονομικές Ζώνες της Κίνας και ο πληθυσμός της αγγίζει τα 18 εκατομμύρια.

Η ιδιαιτερότητά της είναι ότι στην πόλη αυτή έχουν επενδύσει πάνω από 30 δις δολάρια ξένες εταιρείες και κοινοπραξίες και δικαίως η Σεντζέν θεωρείται σήμερα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις στον κόσμο. Είναι το οικονομικό κέντρο της νότιας Κίνας και ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πόλη αυτή έχουν έδρα πολλές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, όπως η BYD, Dingoo, G’Five, Hasee, Huawei, JXD, Konka, Netac, Skywort, Tencent και ZTE. Επίσης ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων στην Κίνα.

Η Σεντζέν όμως έγινε είδηση κυρίως μέσω social media και για άλλο έναν λόγο. Στην πολυσύχναστη αυτή και τεχνολογικά αναπτυγμένη πόλη πλέον κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα με αποτέλεσμα να μην έχει θόρυβο!

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, ο μόνος ήχος που μπορεί να ακούγεται εκτός από τις ανθρώπινες ομιλίες και δραστηριότητες είναι οι κόρνες των αυτοκινήτων αλλά όχι οι μηχανές τους.

Στην καθαριότητα της πόλης έχουν επίσης επιστρατευθεί ρομποτικοί οδοκαθαριστές. 

 

Η τεχνολογική πρόοδος είναι τέτοια στην πόλη αυτή που αυτό που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί είναι μια άσκηση για την κατάσβεση φωτιάς σε ουρανοξύστη 151 μέτρων στην καρδιά της πόλης με την βοήθεια ειδικών drones.

Τον Ιούνιο του 2024, στην Σεντζέν κυκλοφορούσαν περίπου 4.263 εκατομμύρια οχήματα. Από αυτά πάνω από 1.08 εκατομμύρια ήταν ηλεκτρικά αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 25% της συνολικής ιδιοκτησίας οχημάτων της πόλης. Σήμερα είναι περισσότερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
105
71
50
40
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram από τις ρωσικές αρχές
Οι ρωσικές αρχές προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα αυτή και να χρησιμοποιούν άλλη πλατφόρμα, υποστηριζόμενη από το κράτος, τη MAX, που άρχισε να λειτουργεί πριν από σχεδόν έναν χρόνο
FILE - Telegram co-founder Pavel Durov appears at an event on Aug. 1, 2017 in Jakarta, Indonesia. (AP Photo/Tatan Syuflana, File)
Μακρόν για Ουκρανία: «Τριπλή αποτυχία» στα στρατιωτικά, οικονομικά, στρατηγικά σχέδια της Ρωσίας
Διαβεβαίωσε επίσης ότι η παράδοση στρατιωτικού υλικού και η εκπαίδευση θα συνεχιστούν «ώστε να κρατήσει η Ουκρανία και ώστε η Ρωσία να καταλάβει ότι ο χρόνος δεν μετρά προς όφελός της»
Ο Εμάνουελ Μακρόν
Η άλλη πλευρά της χιονοθύελλας - Ο μεγαλύτερος χιονοπόλεμος με την αστυνομία στη Νέα Υόρκη
Κυβερνήτες σε οκτώ πολιτείες και αρκετές μεγάλες πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Οι συνθήκες δημιούργησαν φαινόμενα «λευκού πέπλου» (whiteout), με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα
People sled in Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Συγκλονίζει Ελληνίδα που μένει στο Μεξικό περιγράφοντας το κύμα βίας μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο - «Για πρώτη φορά ένιωσα πραγματικό φόβο»
«Άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από φίλους και συνεργάτες που με προειδοποιούσαν να μην βγω από το σπίτι, καθώς σημειώνονταν επεισόδια», αναφέρει η Κωνσταντίνα Μπούλη
Μεξικό
Newsit logo
Newsit logo