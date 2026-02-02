Κόσμος

Σεργκέι Λαβρόφ: Απαράδεκτες οι οικονομικές πιέσεις που ασκούνται στην Κούβα

«Η Μόσχα να συνεχίσει να παρέχει στην Κούβα την αναγκαία πολιτική και υλική στήριξη»
Σεργκέι Λαβρόφ
Σεργκέι Λαβρόφ / Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ την οικονομική πίεση που ασκείται στην Κούβα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κουβανό ομόλογό του Μπρούνο Ροντρίγκες.

«Η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη θέση αρχής, αναφορικά με τον απαράδεκτο χαρακτήρα των οικονομικών πιέσεων που ασκούνται στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένης και της παρεμπόδισης ανεφοδιασμού του νησιού με ενεργειακούς πόρους», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ μετά το τηλεφώνημα του Σεργκέι Λαβρόφ με τον Μπρούνο Ροντρίγκες.

Στη συζήτηση αυτή εκφράστηκε «η σταθερή βούληση της Μόσχας να συνεχίσει να παρέχει στην Κούβα την αναγκαία πολιτική και υλική στήριξη», προστίθεται στην ανακοίνωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Ρωσία και η Κούβα ενίσχυσαν τους δεσμούς της μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο ποίος ήδη σταμάτησε τις παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην Κούβα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα ένα διάταγμα που ορίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν δασμούς στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα.

Η Ουάσινγκτον επικαλείται την «απειλή» που συνιστά για τις ΗΠΑ η Κούβα, ένα νησί που απέχει μόνο 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν διάλογο με την κουβανική κυβέρνηση, ο οποίος, όπως λέει, θα καταλήξει σε μια συμφωνία.

Πρόσφατα, ο Ρώσος υπουργός Εσωτερικών Βλαντίμιρ Κολοκόλτσεφ επισκέφθηκε την Αβάνα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη Ρώσου αξιωματούχου στην Κούβα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου.

Η Κούβα, στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει οικονομικό εμπάργκο από το 1962, εδώ και έξι χρόνια αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική κρίση, που επιδεινώνεται από την έλλειψη συναλλάγματος για την αγορά καυσίμων, γεγονός που επιδεινώνει τα ενεργειακά προβλήματα του νησιού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
105
90
66
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Προβλήματα για την πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ: Η νέα σύλληψη του γιου της λίγο πριν τη δίκη του για βιασμούς και τα emails της με τον Επστάιν
Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, αναμένεται να καθίσει αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, στο εδώλιο - Τριγμοί στη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας
Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι με τη μητέρα του πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ
Συνελήφθη ξανά ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας πριν από τη δίκη του για τους βιασμούς
Κατηγορείται για 38 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός, κακοποίηση πρώην συντρόφου του, πράξεις βίας εναντίον άλλης γυναίκας και μεταφορά 3,5 κιλών μαριχουάνας, καθώς και απειλές θανάτου και τροχαίες παραβάσεις
Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι με τη μητέρα του πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ
Ο Επστάιν στοιχειώνει από τον τάφο τους γαλαζοαίματους – Άδειασε την πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο πρωθυπουργός της χώρας
Όπως αποκαλύφθηκε από τα αρχεία Επστάιν, η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Χάακον ήταν «κολλητή» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή
Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας
Newsit logo
Newsit logo