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Shein: Η Γαλλία της επέβαλε πρόστιμο «μαμούθ» 22 εκατ. ευρώ για παραβάσεις σε παραγγελίες και επιστροφές προϊόντων

Η εταιρεία μόδας το χαρακτηρίζει «δυσανάλογο» και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο που το γαλλικό κράτος της επιβάλλει πρόστιμο
Κατάστημα Shein
REUTERS/Jorge Silva
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Πρόστιμο ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Γαλλία στην εταιρεία μόδας Shein για θέματα που αφορούν τις επιστροφές, τις πληροφορίες των προϊόντων και την επιβεβαίωση των παραγγελιών, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τετάρτη (3.6.26). Με την εταιρεία να χαρακτηρίζει δυσανάλογο το πρόστιμο και να δεσμεύεται ότι θα προσφύγει κατά της επιβολής του.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Ελέγχου Απάτης στη Γαλλία (DGCCRF) ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε στη Shein πρόστιμο ύψους 16,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα θέματα επιβεβαίωσης παραγγελιών και 5,8 εκατομμυρίων για τις επιστροφές και τις πληροφορίες περιβαλλοντικής ποιότητας.

«Τεχνικά ζητήματα χωρίς κανέναν αντίκτυπο για τους καταναλωτές που ήδη αντιμετωπίζονται όπου κρίνεται απαραίτητο, έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια ακραία ποινή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Shein. «Επομένως σκοπεύουμε να προσβάλουμε αμφότερες τις κυρώσεις στο σύνολό τους», επισήμανε

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία είχε επιβάλει στη Shein πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ για παραπλανητικές πρακτικές εκπτώσεων τον Ιούλιο.

Επίσης, οι Αρχές επεδίωξαν να αναστείλουν τη λειτουργία του marketplace, που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της, αλλά το Εφετείο του Παρισιού απέρριψε την κίνηση αυτή τον Μάρτιο.

Η Shein, η οποία έχει κερδίσει εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο χάρη στις πολύ χαμηλές τιμές των προϊόντων της, αντιμετωπίζει αυξημένους ελέγχους στη Γαλλία από τον Νοέμβριο, όταν η αρχή προστασίας καταναλωτών βρήκε στην ιστοσελίδα της κούκλες του σεξ με την μορφή παιδιών και απαγορευμένα όπλα προς πώληση.

Έκτοτε, «έχουμε αποφασίσει να μην αφήσουμε σε ησυχία αυτές τις πλατφόρμες και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα μέχρι να αλλάξουν πλήρως τις πρακτικές τους ή να φύγουν από την αγορά μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Σερζ Παπέν, ο υπουργός αρμόδιος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

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