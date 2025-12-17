Σίδνεϊ: Αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες ο 24χρονος δράστης της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ

Αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες είναι ο Ναβίντ Ακράμ, ο κατηγορούμενος για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τις αρχές ο ένας εκ των δραστών του μακελιού στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ και αυτός που έχει επιζήσει, καθώς ο πατέρας του έπεσε νεκρός, κατηγείται και για ανθρωποκτονία 15 ατόμων.

Επίσης κατηγορείται για δεκάδες τραυματισμούς με δολοφονική πρόθεση, δημόσια επίδειξη απαγορευμένου τρομοκρατικού συμβόλου (σημαία ISIS) και για τοποθέτηση εκρηκτικών μέσα ή κοντά σε κτίριο. Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο σε ακροαματική διαδικασία το απόγευμα.

Ο Ναβίντ Ακράμ μαζί με τον πατέρα του Σατζίντ σκόρπισαν τον θάνατο στην παραλία πυροβολώντας κατά του πλήθους που συμμετείχε σε μια εβραϊκή γιορτή την περασμένη Κυριακή (14.12.2025).

Σύμφωνα με τις αρχές 12 από τα 15 θύματα, ηλικίας μεταξύ 10 και 87 ετών, έχουν ταυτοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες.

Ο πατέρας του, Σατζίντ Άκραμ, 50 ετών, σκοτώθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αφού τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.

Notable footage of the two gunmen who carried out the terrorist attack against a Hanukkah ceremony at Bondi Beach. The gunmen killed at least eleven people and wounded dozens in the shooting. pic.twitter.com/5Ghnqurj1p — Joe Truzman (@JoeTruzman) December 14, 2025

Από την άλλη ο 24χρονος Ναβίντ στην ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς τραυματίστηκε σοβαρά, ήταν σε κώμα, αλλά πλέον συνήλθε και αναμένεται να δώσει κατάθεση.

New Footage Of The BONDI Shooting! FKN Crazy! The Jewish Guy Didn’t Even Flinch! Wow! pic.twitter.com/PqudLAKvIA — JC Vollentine (@Theonlyjcvolly) December 16, 2025

Η Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι δεν αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες σε κανένα άλλο άτομο.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι άλλα άτομα εμπλέκονταν σε αυτήν την επίθεση, ωστόσο, προειδοποιούμε ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένου ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο της έρευνάς μας», ξεκαθάρισε η Μπάρετ.

BONDI SHOOTING



Terrorists reportedly dead pic.twitter.com/LMbqW5Bc9H — Katherine Deves Morgan (@Katherine_deves) December 14, 2025

9 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά 22 τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Από αυτούς 9 παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση ως σήμερα το πρωί, ενώ άλλοι 13 βρίσκονταν σε σοβαρή, πάντως σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής της Αυστραλίας.

Στο μεταξύ έγινε η πρώτη κηδεία θύματος της επίθεσης, του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ, περίπου ένα χιλιόμετρο από την παραλία.

Ο ραβίνος, 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, αναμέσα στα οποία και ένα νεογέννητο. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον.