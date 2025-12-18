Σίδνεϊ: Απετράπη νέα τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ – Συνελήφθησαν 7 ύποπτοι

Λίγες μέρες μετά το μακελειό με τους 16 νεκρούς στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, η αστυνομία σταμάτησε τελευταία στιγμή μία ακόμα «πιθανή τρομοκρατική επίθεση» που φαίνεται να είχε προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ (18/12/2025) στην ίδια παραλία.

Οι αστυνομικοί στο Σίδνεϊ, μετά από πληροφορίες, συνέλαβαν 7 άνδρες που φαίνεται να «σχεδίαζαν βίαιες ενέργειες στην παραλία Μπόνταϊ», εμβολίζοντας το αυτοκίνητό τους και περνώντας τους χειροπέδες.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με καμουφλαρισμένες στολές να περνάνε χειροπέδες στους άνδρες που φέρεται να κατευθύνονταν προς τη διάσημη παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αστυνομικό όχημα Land Cruiser χρησιμοποιήθηκε για να συγκρουστεί με ένα λευκό Hyundai που μετέφερε μερικούς από αυτούς.

Φωτογραφίες δείχνουν τους τρομοκράτες στο έδαφος με χειροπέδες, αφού οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν σε μια διασταύρωση στην πόλη του Λίβερπουλ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έλαβε πληροφορίες ότι τα άτομα σχεδίαζαν να πάνε στην παραλία Μπόνταϊ μετά το ταξίδι τους στη Μελβούρνη.

Οι αρχές αποκάλυψαν ότι «πιθανώς σχεδιάζονταν μια βίαιη ενέργεια», αλλά δήλωσαν ότι δεν βρήκαν καμία σύνδεση με την τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής στο Μπόνταϊ, όπου ο Sajid Akram, 50 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικούς στο σημείο του συμβάντος, και ο 24χρονος γιος του Naveed, διέπραξαν τη χειρότερη μαζική δολοφονία στην πρόσφατη ιστορία της Αυστραλίας.