Σίδνεϊ: Έλληνες που έζησαν το μακελειό περιγράφουν τις στιγμές του τρόμου – «Τρέχαμε και βλέπαμε πτώματα»

Την κατάσταση που επικράτησε στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια και μετά το μακελειό με τους 16 νεκρούς στην πασίγνωστη παραλία Μπόνταϊ, περιέγραψαν Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία. Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ και σκόρπισαν τον θάνατο στη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής «Χάνουκα».

Οι ομογενείς του Σίδνεϊ μίλησαν για το πώς βίωσαν την τρομοκρατική επίθεση σε αυτή τη μεγαλούπολη της Αυστραλίας, κάνοντας λόγο για χαοτική κατάσταση και ουρλιαχτά, ενώ τόνισαν ότι υπάρχει φόβος για την επόμενη ημέρα.

«Προσευχηθείτε για τις οικογένειες. Είδα κάποια πολύ άσχημα πράγματα», λέει στο MEGA ο Έλληνας δημοσιογράφος Νίκος Μπουρμανιώτης, ο οποίος πήγε στην παραλία Μπόνταϊ όπου δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ και σκόρπισαν τον θάνατο.

Σοκαρισμένος και ο ίδιος περιγράφει τα όσα είδε μόλις λίγα λεπτά μετά την επίθεση.

«Ήταν ένα εβραϊκό φεστιβάλ με παιδιά και αυτό που είδαμε ήταν πρωτοφανές. Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά μπορώ να πω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά».

Με την κάμερά του καταγράφει τις στιγμές τρόμου μετά τους πυροβολισμούς. Δεκάδες ασθενοφόρα φτάνουν στο σημείο για να παραλάβουν νεκρούς και τραυματίες.

Δύο νεαρά παιδιά που είδαν τις σφαίρες να περνούν δίπλα τους περιγράφουν στον Έλληνα δημοσιογράφο τη στιγμή της επίθεσης.

«Άκουσα πρώτα τους πυροβολισμούς, όλοι άρχισαν να τρέχουν, κάποιοι έπεσαν στο έδαφος προσπαθούσαν να κρυφτούν και είδα τους δύο σκοπευτές πάνω στη γέφυρα. Πυροβολούσαν κάτω περίπου για δέκα λεπτά. Έτρεξα και είδα μερικά πτώματα, ένας άντρας έβγαιναν αίματα από την καρδιά του… Ήταν πολύ θλιβερό».

«Ακούσαμε τον πρώτο πυροβολισμό και όλοι σταμάτησαν να περπατούν και συνέχισε να πυροβολεί, ηλικιωμένοι ήταν στο έδαφος γιατί δεν μπορούσαν να τρέξουν, οι νεότεροι άρχισαν να τρέχουν».

Αντίστοιχα, η ομογενής δημοσιογράφος Έλενα Ματσούκα, μιλώντας, επίσης, στο MEGA, είπε πως «η πόλη σήμερα κρατούσε την ανάσα της. Όλοι μιλούσαν και έλεγαν πώς έγινε αυτό εδώ; Σε μία καθημερινότητα που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια περιστατικά.

Επέλεξαν τη μέρα, την ώρα, το μέρος που θα ήταν πολύς κόσμος. Δεν λυπήθηκαν αν με αυτό που θα πληγωθούν αθώοι. Τα τηλέφωνα χτυπούσαν όλη μέρα και όλοι ρωτούσαν και έψαχναν αν υπήρχε εκεί κάποιος δικός τους. (…) Κυριάρχησε ένας φόβος, ο κόσμος έτρεχε δεξιά και αριστερά. Μου είπε φίλη που ήταν εκεί με τα παιδιά της ότι δεν μπορούσε να περιγράψει αυτό που έγινε. Άκουσαν στην αρχή τους ήχους από τους πυροβολισμούς και νόμιζαν πως ήταν πυροτεχνήματα. Φανταστείτε 1.500 ανθρώπους να τρέχουν. Επικράτησε πανικός», πρόσθεσε η ίδια.

Οι Έλληνες στο Σίδνεϊ είναι σοκαρισμένοι. Αναζητούν φίλους τους που βρίσκονταν στην περιοχή, ανάμεσα στους τραυματίες. Αδυνατούν να πιστέψουν πώς μία ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη.