Σίδνεϊ: Έρευνα σε δύο αυτοκίνητα μετά από ειδοποίηση ότι ετοίμαζαν επίθεση

Δύο αυτοκίνητα βρίσκονται στην κατοχή της αυστραλιανής αστυνομίας στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με την ίδια, ύστερα από ειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία, «ίσως προετοιμαζόταν μια βίαιη ενέργεια».

«Επί του παρόντος, η αστυνομία δεν έχει διαπιστώσει καμία σχέση με την αστυνομική έρευνα που διεξάγεται για την τρομοκρατική επίθεση στην Μπόνταϊ», η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους ανάμεσα στους οποίους πρόσωπα που είχαν συγκεντρωθεί σε παραλία του Σίδνεϊ για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα την Κυριακή, ανέφερε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανακοίνωσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί σταμάτησαν τα δύο οχήματα καθώς περνούσαν από το Λίβερπουλ, ένα προάστιο στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ, και τα κατέσχεσαν διευκρίνισε η αστυνομία.

«Στις έρευνες συμβάλλουν 7 μέλη της αστυνομίας» και αυτή «συνεχίζεται», διευκρίνισε επίσης η αστυνομία.

Δύο επιτιθέμενοι, ένας πατέρας –που σκοτώθηκε κατά την επίθεση– και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση που διέπραξαν σε παραλία της ακτής Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή, στη χειρότερη επίθεση με πυρά κατά πλήθους που διαπράττεται στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.