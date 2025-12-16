Κόσμος

Σίδνεϊ: Νέα στοιχεία για το μυστήριο ταξίδι στις Φιλιππίνες – Η πιθανή εμπλοκή των δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης με ισλαμιστές μαχητές στην Ασιατική χώρα

Οι δυο τους έμειναν στο νησί περίπου έναν μήνα και συγκεκριμένα σε μία περιοχή στην οποία είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται φανατικοί ισλαμιστές
Με την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ που έγινε περασμένη Κυριακή (14/12/2025) να έχει σοκάρει τον κόσμο, οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να βρουν περαιτέρω στοιχεία για τους δύο δράστες, με τις έρευνες τους να τους οδηγούν στις Φιλιππίνες,

Οι ύποπτοι, πατέρας και γιός, ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ που σκοτώθηκε από τα πυρά της αστυνομίας και ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ, φαίνεται ότι έκαναν ένα μυστήριο ταξίδι τον προηγούμενο μήνα στις Φιλιππίνες το οποίο φαίνεται ότι να σχετίζεται με την επίθεση στην παραλία του Σίδνεϊ , με την αστυνομία να βρίσκει όλο και περισσότερα νέα στοιχεία.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Cornelio Valencia, δήλωσε ότι το συμβούλιο ελέγχει τις πιθανές συνδέσεις των υπόπτων με τρομοκρατικές ομάδες στις Φιλιππίνες, μια χώρα που θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εξτρεμιστών στον πλανήτη. Υπό έλεγχο μάλιστα βρίσκονται και οι δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα.

Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι οι δύο δράστες έλαβαν ειδική «στρατιωτική εκπαίδευση» στις Φιλιππίνες. Οι αρχές των Φιλιππίνων συνεργάζονται με τις αυστραλιανές αρχές για το όλο θέμα.

Για το ταξίδι τους αυτό στις Φιλιππίνες γνωρίζουμε ότι πατέρας και γιος ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες την 1η Νοεμβρίου και έφυγαν στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας, ενώ ο 50χρονος χρησιμοποίησε ινδικό διαβατήριο και ο 24χρονος χρησιμοποίησε αυστραλιανό.

Εκείνοι δήλωσαν ως τελικό προορισμό τους τη νότια πόλη των Φιλιππίνων, Νταβάο και η πτήση επιστροφής τους στην Αυστραλία ήταν για το Σίδνεϊ. Η Νταβάο είναι μια εκτεταμένη μητρόπολη στα ανατολικά του κύριου νότιου νησιού των Φιλιππίνων, Μιντανάο.

Είναι γνωστό μάλιστα ότι πολλοί ισλαμιστές μαχητές δραστηριοποιούνται σε φτωχές περιοχές του κεντρικού και νοτιοδυτικού Μιντανάο, ενώ ειδικά στο παρελθόν δραστηριοποιούνταν πολλές εξτρεμιστικές ομάδες.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται προσπαθώντας να συλλέξουν όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται για τα σχέδια των δύο δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ  την Κυριακή (14/12/2025) είχε ως απολογισμό 16 νεκρούς και τουλάχιστον 40 τραυματίες.

