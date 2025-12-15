Πώς πατέρας και γιος οργάνωσαν την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ – Το ταξίδι στις Φιλιππίνες και το ψέμα ότι «πάνε για ψάρεμα»

Σοκ και αποτροπιασμό εξακολουθεί να προκαλεί παγκοσμίως η φονικότερη τρομοκρατική επίθεση των τελευταίων ετών στην Αυστραλία. Δράστες ήταν ο 50χρονος Σαχίντ Ακράμ και ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Ακράμ, οι οποίοι άνοιξαν πυρ στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη εορταστική εκδήλωση για το εβραϊκό Χανουκά. Τα θύματα είναι 15, μεταξύ 10 και 87 χρόνων.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, πατέρας και γιος, με καταγωγή από τη Λαχώρη του Πακιστάν, φαίνεται ότι σχεδίαζαν την επίθεση εδώ και καιρό. Μάλιστα, ως βάση επιχειρήσεων είχαν νοικιάσει διαμέρισμα μέσω Airbnb, το οποίο βρίσκεται περίπου μισή ώρα μακριά από την παραλία στο Σίδνεϊ όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό. Επί 10 λεπτά πατέρας και γιος σκόπριζαν τον θάνατο.

Κατά τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, οι δύο άνδρες διέμεναν στο συγκεκριμένο ακίνητο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, διάστημα κατά το οποίο προετοίμαζαν μεθοδικά την επίθεσή τους. Το κτίριο έχει ήδη ερευνηθεί από τις Αρχές, οι οποίες φέρονται να εντόπισαν στο εσωτερικό του αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι δεσμοί με το ISIS

Ως βασικότερη εκδοχή παρουσιάζεται οι δύο τρομοκράτες να είχαν κάποιου είδους σχέση με τον ISIS. Το ABC Αυστραλίας μετέδωσε νωρίτερα ότι στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν την Κυριακή οι δύο τρομοκράτες βρέθηκαν σημαίες του ισλαμικού κράτους.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 24χρονος είχε σπουδάσει στο ισλαμικό κέντρο Αλ Μουράντ καθώς το 2022 είχε επισημανθεί σε φωτογραφία στην οποία τον επαινούσαν για την άριστη γνώση «όλων των κανόνων του tajweed» – της απαγγελίας των νόμων του Κορανίου.

Το σενάριο αυτό ενισχύει, δε, η πληροφορία από την Telegraph της Αυστραλίας ότι ο 50χρονος Σαχίντ και ο 24χρονος Ναβίντ είχαν περάσει ένα μήνα στις Φιλιππίνες, μια χώρα που θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εξτρεμιστών στον πλανήτη.

«Πάμε για ψάρεμα»

Ενδεικτικό της άκρας μυστικότητας της προετοιμασίας από πατέρα και γιο είναι το γεγονός ότι οι δύο τους είχαν φροντίσει να «θολώσουν τα νερά» λέγοντας σε συγγενείς τους ότι θα ταξίδευαν στα νότια για ψάρεμα.

«Μου τηλεφώνησε (την Κυριακή) και είπε: “Μαμά, μόλις πήγα για κολύμπι. Πήγα για καταδύσεις. Πάμε… να φάμε τώρα, και μετά θα μείνουμε στο σπίτι γιατί κάνει ζέστη”» είπε η μητέρα του Ναβίντ.

Κατά την ίδια πηγή ο Ναβίντ εργαζόταν ως χτίστης πριν απολυθεί πριν από περίπου δύο μήνες ενώ ο πατέρας του είχε άδεια οπλοφορίας για περίπου 10 χρόνια. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Ο πατέρας σκοτώθηκε στο σημείο όπου έχυσε αίμα αθώων ανθρώπων ενώ ο γιος του παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, υπό αστυνομική φρούρηση.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία ο 50χρονος πατέρας είχε φτάσει στη χώρα το 1998 με φοιτητική βίζα, η οποία το 2001 μετατράπηκε σε partner visa και, μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, είχε λάβει τρεις φορές βίζα επιστροφής κατοίκου.

Όσον αφορά τον γιο του που γεννήθηκε στην Αυστραλία, απασχόλησε τις αρχές το 2019 για σχέση που φέρεται πως είχε με το ISIS. Μετά από έρευνα αποδείχθηκε πως δεν αποτελούσε απειλή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το μακελειό, οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε ακίνητα που συνδέονται με τους δράστες κατασχέτοντας τα όπλα.