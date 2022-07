Σοκαριστικές είναι και οι μαρτυρίες ατόμων που ήταν στο Χάιλαντ Παρκ στο Σικάγο, σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται γνωστά τα στοιχεία των νεκρών του μακελειού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ομογενής Δημήτρης Χρονόπουλος που βρέθηκε στο Χάιλαντ Παρκ του Σικάγο, ανέφερε πως ενώ όλα πήγαιναν όμορφα, άκουσαν πυροβολισμούς, περίπου 50.

Ξαφνικά όπως είπε πολλοί γύρω έπεσαν κάτω και ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Άλλοι επίσης πήραν τα παιδιά τους στα χέρια και άρχισαν να τρέχουν.

Ο ίδιος με την παρέα του έτρεξε μέσα στην καφετέρια που καθόταν.

Ανάμεσα στα θύματα της πολύνεκρης επίθεσης στο Σικάγο ήταν ένας 70χρονος Μεξικανός μια ραβίνος σε συναγωγή.

Συγκεκριμένα, ο Νικολάς Τολέδο είναι το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε χθες το βράδυ από την οικογένειά του μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο 22χρονος από την ταράτσα εμπορικού καταστήματος εναντίον οικογενειών που βρίσκονταν στην παρέλαση, σκοτώνοντας 6 και τραυματίζοντας 36.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι Robert (Bobby) Crimo III.

“Ο παππούς μου, ο Νικολάς Τολέδο, πατέρας οκτώ παιδιών και παππούς πολλών, μας άφησε σήμερα το πρωί στις 4 Ιουλίου, μια ημέρα που θα ήταν οικογενειακής χαράς μετατράπηκε σε έναν φρικτό εφιάλτη για όλους μας”, έγραψε η εγγονή του Σοχίλ Τολέδο.

“Ο Νικολάς ήταν ένας στοργικός, δημιουργικός, περιπετειώδης και αστείος άνθρωπος. Εμείς η οικογένειά του είμαστε συντετριμμένοι, μουδιασμένοι”, σημείωσε.

Η οικογένειά του άνοιξε λογαριασμό στη σελίδα GoFundMe για τη συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να επαναπατριστεί η σορός του στο Μεξικό. Μέχρι σήμερα το πρωί είχαν συγκεντρωθεί 33.000 δολάρια.

Ο Τολέδο, περίπου 70 ετών, επισκεπτόταν την οικογένειά του τον τελευταίο μήνα. Πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του κολυμπώντας και ψαρεύοντας μαζί με συγγενείς του, όπως είπε στα μέσα ενημέρωσης η οικογένειά του.

Κάποιοι συγγενείς του τραυματίστηκαν από την επίθεση, αλλά αναμένεται να επιβιώσουν, μετέδωσε το CBS του Σικάγο.

Ένα ακόμη θύμα της επίθεσης που ταυτοποιήθηκε ήταν η Τζάκι Σάντχαϊμ, μια ραβίνος στη συναγωγή του Χάιλαντ Παρκ.

Τον θάνατό της επιβεβαίωσε με email προς τα μέλη της η Συναγωγή North Shore Congregation Israel, που βρίσκεται στο Ιλινόι.

“Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την θλίψη μας για τον θάνατο της Τζάκι και το πόσο συμπάσχουμε με την οικογένειά της και τους αγαπημένους της. Το έργο της Τζάκι, η καλοσύνη και η ζεστασιά της μας άγγιξαν όλους–από τα διδάγματά της στο νηπιαγωγείο Gates of Learning ως την καθοδήγηση αναμέτρητων από εμάς σε στιγμές χαράς και θλίψης στη ζωή μας, όλα αυτά με διαρκή αφοσίωση”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η συναγωγή ανακοίνωσε ότι η Τζάκι Σάντχαϊμ αφήνει πίσω της τον σύζυγο και την κόρη της.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είναι ράπερ, και έμενε μαζί με τον πατέρα του και το θείο του. Πριν κάνει όσα έκανε είχε ανεβάσει μουσικό βίντεο στο οποίο έλεγε πως τα όσα κάνει θα είναι “γενναία”.

Παρόμοιας θεματολογίας ήταν και άλλα βίντεό του.

Στη δημοσιότητα δόθηκε και εικόνα από τη στιγμή που συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Ο 22χρονος είναι και ακροδεξιός οπαδός του Τραμπ. Εικόνες τον δείχνουν μάλιστα να ποζάρει με σημαίες του.

